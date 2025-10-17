Общество

Ярмарка мастеров пройдёт в Пскове 18 октября

Ярмарка мастеров пройдёт в Пскове в торговом центре «Максимус» завтра, 18 октября. На ярмарке можно будет приобрести уникальные товары ручной работы, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

На ярмарке мастера представят изделия ручной работы, которые невозможно найти в обычном магазине. В одном торговом пространстве посетители смогут приобрести уникальные товары для личного пользования или в подарок.

Ярмарка мастеров будет работать с 12:00 до 17:00 на втором этаже торгового центра. Вход на ярмарку свободный.