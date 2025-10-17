Псковcкая обл.
Общество

Круглый стол на тему безопасности правоохранительных органов прошёл в Пскове

17.10.2025 21:20|ПсковКомментариев: 0

Круглый стол «Обеспечение безопасности правоохранительных органов: новые вызовы», посвященный 90-летию оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, прошёл в Псковском филиале университета ФСИН России сегодня, 17 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала Университета ФСИН России.

Фото здесь и далее: Псковский филиал университета ФСИН России

Врио начальника Псковского филиала Университета ФСИН России Галина Пасичнюк отметила, что тема, предложенная для дискуссии, в современных условиях как никогда актуальна.

«Подходы к организации безопасности объектов уголовно-исполнительной системы меняются за счет современных инженерно-технических средств охраны и надзора, существует множество примеров положительных результатов взаимодействия с правоохранительными органами, поэтому участникам круглого стола, среди которых – Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, предстоит интересная беседа, в ходе которой они смогут обменяться опытом своей работы и предложить пути решения существующих проблемных вопросов», – сказала Галина Пасичнюк.

 

На круглом столе обсуждались теоретические и прикладные аспекты современного состояния и проблем обеспечения безопасности в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы РФ, вопросы подготовки персонала учреждений и органов УИС к ситуациям, связанным с обеспечением личной безопасности, а также безопасности осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.

В мероприятии приняли участие представители управлений ФСИН и МВД России по Псковской области, прокуратуры и главного управления МЧС России по Псковской области, в дистанционном формате – профессорско-преподавательский состав научно-исследовательского института ФСИН России, Нижегородской академии и Сибирского юридического института МВД России, Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя и Российского государственного университета правосудия имени В.М. Лебедева.

По итогам работы круглого стола будут выработаны предложения и рекомендации, направленные на совершенствование деятельности подразделений, обеспечивающих безопасность в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Источник: Псковская Лента Новостей
