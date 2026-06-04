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Матвиенко предложила создать «клуб миллионеров» для помощи семьям с детьми

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила создать «клуб миллионеров» из числа предприятий, которые выплачивают своим сотрудникам миллион рублей при рождении ребенка.

По ее словам, сегодня в России более 100 предприятий, которые выплачивают по миллиону рублей своим сотрудникам при рождении ребенка.

«Давайте создадим "клуб миллионеров", но не тот, который в плохом смысле воспринимается гражданами, а "клуб миллионеров", тех, кто вот так заботится о семьях. И входной билет в этот клуб - всего миллион рублей на каждого ребенка. Это не так много, но это будет очень символично», - сказала Матвиенко на сессии ПМЭФ «Золотой стандарт» корпоративной демографии.

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