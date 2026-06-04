Акцию «Коробка храбрости» проводят для юных пациентов псковских больниц

Акцию «Коробка храбрости» проводит Псковское региональное отделение партии «Единая Россия» в поддержку детей, находящихся в лечебных учреждениях, сообщил депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз в Мах.

Фото здесь и далее: Антон Мороз / Мах

«Когда ребенок болеет, забота и поддержка играют не меньшую роль, чем профессиональная медицинская помощь. Акция "Коробка храбрости" партии "Единая Россия" направлена на поддержку детей, проходящих лечение в учреждениях здравоохранения. Каждый из нас может поддержать маленького пациента, которого врачи поощрят игрушкой или книгой за мужественное прохождение процедур. Мы с однопартийцами - секретарем местного отделения партии в Пскове Валерием Филимоновым и моим коллегой – депутатом Псковской городской Думы Юрием Бурлиным - положили в "Коробку храбрости" то, чему будут рады дети: альбомы, раскраски, пазлы, фломастеры, цветные карандаши, детские книги», - сообщил Антон Мороз.

Все желающие могут принести: небольшие игрушки, конструкторы, кукол, машинки, книжки, раскраски, карандаши, фломастеры, наклейки, мыльные пузыри и наборы для творчества. Главное, чтобы всё было новым и безопасным (без острых углов и мелких деталей).

Акция продлится до 6 июля. Адреса точек сбора можно узнать на сайте «Единой России». В городе Пскове адрес - улица Гоголя, 9.