Общество

Делегация Полоцкого района Республики Беларусь работает в Псковском районе

Делегация из муниципалитета-побратима – Полоцкого района Республики Беларусь – сегодня работает в Псковском районе, сообщила глава района, секретарь Псковского районного местного отделения партии «Единая Россия» Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Укрепление межпартийных связей между Псковским и Полоцким районом обсудили в ходе диалоговой площадки, посвященной международному сотрудничеству. Вместе с руководителем регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Максимом Адамчуком, однопартийцами-депутатами муниципального Собрания Наталья Федорова пообщались с белорусскими коллегами, представляющими партию «Белая Русь», во главе с председателем Полоцкого районного отделения Ириной Дёминовой.

«Поделились с коллегами опытом работы с гражданами и решения вопросов населения, активного взаимодействия с жителями территорий по линии ТОС, реализации национальных и партийных проектов, работы с молодежью, развитие туризма. В свою очередь, участники белорусской делегации рассказали о системной работе по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, ее основных составляющих и общественной вовлеченности в этот важный процесс. В рамках 80-летия Великой Победы – общей для наших народов, коллеги привезли интересную передвижную тематическую выставку. По итогу встречи наметили партийное взаимодействие на перспективу», - написала Наталья Федорова и отметила, что у Псковского района в рамках побратимских связей налажен обмена опытом директоров школ, теперь к нему будут подключены заведующие детских садов.

«С большим интересом после официальной встречи коллеги посетили Детскую деревню СОС, которой много лет мы оказываем шефскую помощь. Аналогичный проект работает и в Белоруссии, поэтому участникам делегации интересен наш опыт», - добавила Наталья Федорова. Руководитель Игорь Соловьев рассказал о школе принимающих родителей, занятие которой проходило в этот момент и ответил на вопросы гостей.

«Также зашли в гости к семьям, воспитанники получили в подарок игрушки. Мы с Ириной Дёминовой посетили нашу подшефную семью: пообщались, посмотрели условия проживания. Домоцадцам гостья преподнесла в подарок образы преподобной Ефросинии Полоцкой - на добрую память. Надеюсь, этот визит станет новым импульсом дальнейшего развития нашего с белорусскими коллегами конструктивного взаимодействия!» - заключила глава Псковского района.