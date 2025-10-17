Общество

День отца отмечается в России 19 октября

В России, начиная с 2021 года, отмечается важный семейный праздник – День отца, официально установленный указом Президента РФ № 573 от 4 октября 2021 года «в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей». Дата его празднования – третье воскресенье октября.

До этого времени свой «официальный» день был только у российских мам, он отмечается в последнее воскресенье ноября, начиная с 1998 года. А вот День отца до 2021 года не имел официального статуса, хотя инициативы об учреждении такого праздника звучали не раз.

Поэтому представители общественности и политики не раз выступали с инициативой установить День отца на официальном уровне. Вновь этот вопрос летом 2018 года подняла глава комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, которая внесла в Госдуму проект закона, предлагающего установить праздник День отца и отмечать его в последнюю субботу октября. Однако он был отклонен.

К идее вернулись весной 2021 года, когда на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала о деятельности Совета отцов и о традициях празднования Дня отцов в регионах России. В итоге, Минтруд России вынес на общественное обсуждение предложение отмечать День отца.

Таким образом «несправедливость» была устранена, и праздник, посвященный отцам, получил официальный общероссийский статус наравне с другими семейными праздниками – Днём матери, Днём защиты детей и Днём семьи, любви и верности.

Напомним, что День отца празднуется и в других странах, в большинстве – это третье воскресенье июня.