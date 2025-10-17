Общество

С Днём отца поздравил великолучан глава города

в своём Telegram-канале.

«Этот праздник имеет большое значение для укрепления института семьи, сохранения традиционных ценностей нашего народа, повышения роли отца в воспитании детей и формировании крепкой ячейки общества. Счастливая, дружная семья, в которой мать и отец вместе, ответственно воспитывают детей, на собственном примере учат подрастающее поколение патриотизму, трудолюбию, нравственности, – это самая прочная опора государства. Именно глядя на отца, дети, особенно мальчики, учатся почтительно относиться к старшему поколению, уважать свою мать, заботиться о младших братьях и сёстрах, обеспечивать семью, защищать родных и своё Отечество», - написал он.

Николай Козловский отметил, что главы великолукских семей достойно справляются с отцовскими обязанностями и обеспечивают своим семьям счастливую жизнь, показывают пример добросовестного отношения к делу, достигают успехов в труде и общественной деятельности.

«Уважаемые главы великолукских семей! От всей души благодарю вас за ответственный подход к воспитанию детей, заботу о подрастающем поколении и своих семьях, вклад в развитие города Великие Луки и приумножение могущества России. Желаю всем вам крепкого здоровья, успехов в новых начинаниях, большого семейного счастья, благополучия и добра!», - заключил он.