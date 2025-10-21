Общество

Останки 167 советских воинов обнаружили в ходе Вахты памяти в Дновском районе

В Дновском районе под эгидой федерального проекта «Без срока давности» прошла XIII студенческая Вахта памяти. В ней приняли участие поисковые отряды из 15 регионов России. сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

В ходе экспедиции были обнаружены останки 167 советских воинов, личности 10 из которых удалось установить. Это очень значимый результат совместной работы.

Три года поисковики со всей страны трудились на этом месте – в деревне Колотушино, недалеко от города Дно, где фашисты организовали лагерь для содержания советских военнопленных. За это время удалось восстановить и вернуть из небытия имена 32 человек.

В рамках памятного митинга были перезахоронены останки 315 человек – военнопленных и мирных жителей, ставших жертвами лагеря. Родным опознанного бойца Матвея Сорокина был передан солдатский медальон.

«Благодарю поисковые отряды за эту сложную, очень важную работу!» - заключил Михаил Ведерников.