Общество

Останки 167 советских воинов обнаружили в ходе Вахты памяти в Дновском районе

21.10.2025 19:23|ПсковКомментариев: 0

В Дновском районе под эгидой федерального проекта «Без срока давности» прошла XIII студенческая Вахта памяти. В ней приняли участие поисковые отряды из 15 регионов России. сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале. 

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

В ходе экспедиции были обнаружены останки 167 советских воинов, личности 10 из которых удалось установить. Это очень значимый результат совместной работы. 

Три года поисковики со всей страны трудились на этом месте – в деревне Колотушино, недалеко от города Дно, где фашисты организовали лагерь для содержания советских военнопленных. За это время удалось восстановить и вернуть из небытия имена 32 человек.

 

В рамках памятного митинга были перезахоронены останки 315 человек – военнопленных и мирных жителей, ставших жертвами лагеря. Родным опознанного бойца Матвея Сорокина был передан солдатский медальон.

«Благодарю поисковые отряды за эту сложную, очень важную работу!» - заключил Михаил Ведерников.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
