Общество

Почти 77% россиян совмещают основную работу с подработками — опрос

22.10.2025 09:53|ПсковКомментариев: 0

Почти 77% россиян совмещают основную работу с подработками, при этом 64% из них зарабатывают не более 15 тысяч рублей в месяц. Эти данные стали известны благодаря опросу, проведённому платформой «Консоль» и сервисом «Зарплата.ру», в котором приняли участие 1,8 тысячи граждан.

Изображение: нейросеть «Шедеврум»

Основной причиной подработок остаётся финансовая необходимость: 84% респондентов стремятся увеличить свои доходы. Каждый четвёртый опрошенный работает дополнительно, чтобы погасить кредиты, 38% копят на «финансовую подушку», а 27% — на крупные покупки. Несмотря на эти цели, большинство заработанных средств (60%) уходит на повседневные нужды, а 26% — на путешествия.

Регулярность подработок варьируется: каждый третий работает дополнительно каждую неделю, каждый пятый — 3–4 раза в месяц, а 40% — 1–2 раза в месяц. Чаще всего россияне выбирают выходные (51%) или вечера в будние дни (40%) для дополнительной работы, проводя в среднем до 10 часов в неделю, пишут «Известия».

Наиболее популярные сферы подработки включают копирайтинг (21%), сферу обслуживания (26%), IT (19%) и доставку (16%). Директор по развитию платформы «Консоль» Александр Авдеев отметил, что 61% респондентов рассматривают свои хобби как источник дополнительного дохода. Многие готовы выполнять физическую работу или работать курьером ради большего заработка, полагая, что курьеры могут зарабатывать больше офисных сотрудников. Средний доход курьеров, работающих по выходным, составляет чуть более 33 тысяч рублей.

Кроме того, опрос CRM-системы Talantix показал, что большинство россиян интересуются зарплатой и системой мотивации ещё на стадии рассмотрения вакансий. Для 42% опрошенных важна информация о социальных пакетах и бонусах, а для 40% — о перспективах карьерного роста.

Источник: Псковская Лента Новостей
