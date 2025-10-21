Общество

Александр Котов о Дне памяти жителей сожженных деревень: Страдания этих людей не должны быть забыты

Страдания людей не должны быть забыты, сказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в День памяти жителей сожженных деревень, который отмечается в Псковской области 22 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Собрания.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«В годы войны весь Псковский край испытал на себе тяготы оккупационного режима. Захватчики повсеместно применяли тактику "выжженной земли". За время оккупации в области было уничтожено 5 тысяч 82 деревни и убито более 71 тысячи мирных жителей. Сегодня мы чтим память тех, чьи жизни были безжалостно унесены в результате этих жестоких событий. Страдания этих людей не должны быть забыты. Вечная им память!» - сказал спикер Собрания Александр Котов.

Напомним, что сегодня в Псковской области вспоминают жителей деревень, сожжённых карателями в годы Великой Отечественной войны. Региональная памятная дата установлена в 2022 году решением Псковского областного Собрания депутатов по инициативе губернатора Михаила Ведерникова.







Дата связана с трагедией, произошедшей 22 октября 1943 года в деревне Ланёва Гора Псковского района. В этот день 37-й эстонский полицейский батальон во главе с майором Кургом сжёг деревню и 55 мирных граждан, в основном женщин и детей.