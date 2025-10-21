Общество

Наталия Соколова: Некоторые дети сейчас считают активность «минус-вайбом»

Псковский городской детский форум «#ПсковПодрос. Вместе с ДетСовет60» прошел 22 октября в Доме молодежи, который находится по адресу: улица Конная, 2, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Организаторы познакомили детей с общественным объединением «ДетСовет60 при уполномоченном по правам ребёнка».

Мероприятие открылось с обращения к детям представителя совета из Гдовского района Александра Пухова: «Детский общественный совет может дать вам возможность не просто доносить свое мнение, но и влиять на жизнь молодежи в Псковской области. Все зависит только от вас. Если у вас есть яркие идеи, если вы инициативны, если у вас есть предположения, приходите к нам. Мы вас очень-очень ждем. Мы работаем на защиту прав детей».

В Детский общественный совет входят представители от каждого района. По словам Александра Пухова, члены совета сами решают, какие есть проблемы и предложения, которые можно реализовать в Псковской области. «Мы все это комбинируем вместе с ребятами со всех уголков нашей области», — сказал представитель Гдовского района.

«ДетСовет60 при уполномоченном по правам ребёнка» поделен на шесть комиссий, каждая из которых занимается решением проблем в определенной сфере: образование, социальная поддержка, культура и досуг, экология, пресс-центр и историческая память.

На мероприятии детям представили несколько кейсов, которые отражают реальные проблемы, стоящие перед Детским общественным советом. Школьникам предложили высказать собственное мнение по поднимавшимся вопросам.

«Детсовету60» уже пять лет, организация отметит свое шестилетие в декабре.

С приветственным словом выступила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова. Она также рассказала об истории и пути общественного объединения «ДетСовет60» и обозначила нынешнюю проблему — травля школьников, которые хотят участвовать в мероприятиях и проявлять инициативу. Предполагается, что быть активным сегодня стало «минус-вайбом» для многих.

«Шестой созыв Детского совета пересматривает подходы к работе, так как наблюдает снижение активности подростков в общественной жизни. Сегодня одни и те же подростки участвуют во многих движениях, таких как «Большая перемена», «Движение первых» и «Юная армия», а также играют в КВН, участвуют в брейн-рингах и дебатах», — рассказала Наталия Соколова.

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области отметила, что Детский совет предоставляет молодым людям реальные возможности для самореализации и проявления себя. Его выпускники успешно поступают в ведущие вузы страны, такие как МГИМО, МГУ, Санкт-Петербургский государственный университет и Высшая школа экономики. Детский совет является одним из факторов успеха, но также значительную роль играют школа и родители, уточнила омбудсмен.

Также детям напомнили о различных грантовых проектах, доступных школьникам.