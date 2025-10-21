Общество

Даже в браке с обеспеченным мужчиной женщине нужна карьера — психолог

Даже в браке с обеспеченным мужчиной женщине нужна своя карьера, считает психолог, эксперт в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии Сергей Лунюшин. По его словам, причины для работы в условиях наличия финансовой поддержки могут быть разными и имеют глубокое психологическое значение.

Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»

По словам Лунюшина, если у женщины есть стабильный доход партнёра, мотивация к работе зачастую меняется. Вместо соображений необходимости зарабатывать деньги она начинает искать другие причины для своего труда. Основная из них — социальное общение.

«Люди, особенно женщины, идут на работу, чтобы общаться с другими, чтобы почувствовать себя частью коллектива, расширить свои круги общения», — отметил специалист.

Особенно важным это становится в женских коллективах, ведь общение с ровесницами помогает реализовать потребность в эмоциональной связи и взаимопонимании.

Более того, работа выполняет важную функцию профилактики интеллектуальной деградации. Если женщина остается дома, её обязанности ограничиваются домашними делами. В результате навыки и умения начинают неуклонно угасать. Отсутствие новых знаний, навыков и интеллектуальных вызовов ведет к ухудшению внимания, памяти и восприятия окружающего мира. В итоге круг интересов сужается, интерес к жизни может снизиться.

«Если человек не занимается постоянным развитием, его интересы становятся узкими, а умственные и эмоциональные ресурсы — истощаются», — объяснил психолог.

Однако эксперт подчеркнул, что есть исключения — люди, активно занимающиеся хобби, путешествиями, самообразованием, которые поддерживают свою интеллектуальную активность. Для таких женщин работа может стать средством расширения горизонтов и реализации творческого потенциала.

Поддерживая свою профессиональную деятельность, женщина не только сохраняет умственную остроту, но и ощущает свою значимость и самореализацию.

«Самореализация через работу — важнейший аспект психологического благополучия», — говорит специалист.

Даже в случае материальной независимости профессиональная деятельность помогает женщине чувствовать себя полноценной личностью, реализующей свои задатки.

Что касается вопроса: «А зачем работать, если деньги зарабатывает партнёр?» — Сергей Лунюшин отметил, что это зависит от внутреннего запроса каждой женщины. Некоторые используют работу для повышения самооценки, самореализации, расширения круга общения или просто ради гармонии с собой. Также психолог советует не зацикливаться только на домашних обязанностях:

«Постоянная занятость домашними делами и воспитанием детей — это важно, но для полноценного развития человека необходимо чем-то заниматься вне дома», — подчеркивает специалист.

В противном случае риск психологической деградации возрастет. Если же у женщины отсутствует внутренняя потребность в профессиональной самореализации или активном общении, а материальные вопросы полностью закрыты — это не означает, что ей обязательно нужно работать. Однако важно помнить, что развитие интеллектуальных и эмоциональных ресурсов требует постоянных усилий и разнообразных занятий, и именно они помогают сохранить баланс и гармонию внутри себя, пишет RuNews24.ru.