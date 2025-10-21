Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
вишневый сквер
ПЛН 25 лет
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
От яблока до яблони
развивающие секции для детей
Господин Рейтингомер
Денис Иванов об округе №15
Как устроить свидание мечты?
О новый местах для туристов
Что изменилось в псковских школах
Альфа-Банк и «Серебряный старт»
Города для людей
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Нам любые дОроги дорОги...
 
 
 
ещё Общество 21.10.2025 10:580 Дожди и снег могут начаться на следующей неделе — Тала Нещадимова 22.10.2025 22:000 Даже в браке с обеспеченным мужчиной женщине нужна карьера — психолог 22.10.2025 21:400 Невельский отдел МВД набирает сотрудников и обещает отпуск длиной 40 дней 22.10.2025 21:250 Профилактическую акцию «Стань заметнее» провели в Новосокольниках 22.10.2025 20:400 В Псковском районе запустили проект «Забота по соседству» для поддержки пожилых людей 22.10.2025 20:000 Мост через реку Селяха обновили в Новоржевском округе
 
 
 
Самое популярное 16.10.2025 22:000 Врач дал рекомендации по употреблению витамина D в зимний период 16.10.2025 12:487 В России назвали размер зарплаты бедных 17.10.2025 14:540 Интерактив: Несанкционированный водный объект 20.10.2025 08:410 Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП на трассе «Великий Новгород – Псков» 19.10.2025 20:200 Стали известны подробности драки замгубернатора Вологодской области с псковским предпринимателем
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Даже в браке с обеспеченным мужчиной женщине нужна карьера — психолог

22.10.2025 22:00|ПсковКомментариев: 0

Даже в браке с обеспеченным мужчиной женщине нужна своя карьера, считает психолог, эксперт в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии Сергей Лунюшин. По его словам, причины для работы в условиях наличия финансовой поддержки могут быть разными и имеют глубокое психологическое значение.

Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»

По словам Лунюшина, если у женщины есть стабильный доход партнёра, мотивация к работе зачастую меняется. Вместо соображений необходимости зарабатывать деньги она начинает искать другие причины для своего труда. Основная из них — социальное общение.

«Люди, особенно женщины, идут на работу, чтобы общаться с другими, чтобы почувствовать себя частью коллектива, расширить свои круги общения», — отметил специалист.

Особенно важным это становится в женских коллективах, ведь общение с ровесницами помогает реализовать потребность в эмоциональной связи и взаимопонимании.

Более того, работа выполняет важную функцию профилактики интеллектуальной деградации. Если женщина остается дома, её обязанности ограничиваются домашними делами. В результате навыки и умения начинают неуклонно угасать. Отсутствие новых знаний, навыков и интеллектуальных вызовов ведет к ухудшению внимания, памяти и восприятия окружающего мира. В итоге круг интересов сужается, интерес к жизни может снизиться.

«Если человек не занимается постоянным развитием, его интересы становятся узкими, а умственные и эмоциональные ресурсы — истощаются», — объяснил психолог.

Однако эксперт подчеркнул, что есть исключения — люди, активно занимающиеся хобби, путешествиями, самообразованием, которые поддерживают свою интеллектуальную активность. Для таких женщин работа может стать средством расширения горизонтов и реализации творческого потенциала.

Поддерживая свою профессиональную деятельность, женщина не только сохраняет умственную остроту, но и ощущает свою значимость и самореализацию.

«Самореализация через работу — важнейший аспект психологического благополучия», — говорит специалист.

Даже в случае материальной независимости профессиональная деятельность помогает женщине чувствовать себя полноценной личностью, реализующей свои задатки.

Что касается вопроса: «А зачем работать, если деньги зарабатывает партнёр?» — Сергей Лунюшин отметил, что это зависит от внутреннего запроса каждой женщины. Некоторые используют работу для повышения самооценки, самореализации, расширения круга общения или просто ради гармонии с собой. Также психолог советует не зацикливаться только на домашних обязанностях:

«Постоянная занятость домашними делами и воспитанием детей — это важно, но для полноценного развития человека необходимо чем-то заниматься вне дома», — подчеркивает специалист.

В противном случае риск психологической деградации возрастет. Если же у женщины отсутствует внутренняя потребность в профессиональной самореализации или активном общении, а материальные вопросы полностью закрыты — это не означает, что ей обязательно нужно работать. Однако важно помнить, что развитие интеллектуальных и эмоциональных ресурсов требует постоянных усилий и разнообразных занятий, и именно они помогают сохранить баланс и гармонию внутри себя, пишет RuNews24.ru.

«Решение о необходимости работы — это очень личный выбор, который зависит не только от материальных обстоятельств, но и от внутреннего желания, потребности в развитии и социальном взаимодействии. Важно сохранять активность, интерес и развитие — не только ради внешних целей, но и ради собственного психологического благополучия», — заключил психолог Сергей Лунюшин.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Менять летние шины на зимние обязательно до 1 декабря. А как вы понимаете, что пора переобуваться?
В опросе приняло участие 86 человек
22.10.2025, 22:000 Даже в браке с обеспеченным мужчиной женщине нужна карьера — психолог 22.10.2025, 21:400 Невельский отдел МВД набирает сотрудников и обещает отпуск длиной 40 дней 22.10.2025, 21:250 Профилактическую акцию «Стань заметнее» провели в Новосокольниках 22.10.2025, 21:000 МРОТ в следующем году превысит прожиточный минимум на 31,2 процента
22.10.2025, 20:400 В Псковском районе запустили проект «Забота по соседству» для поддержки пожилых людей 22.10.2025, 20:200 Мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной» в Самолве закроют 25 октября 22.10.2025, 20:000 Мост через реку Селяха обновили в Новоржевском округе 22.10.2025, 19:400 Владелец автосервиса в Псковской области ответит за испорченный автомобиль
22.10.2025, 19:200 Выставка «Изборск – железный город» открылась в Плёсе 22.10.2025, 19:000 Турист из Южной Кореи рассказал, что больше всего впечатляет в Пскове 22.10.2025, 18:400 Скорость ограничат на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 23 октября 22.10.2025, 18:290 День в истории ПЛН. 22 октября
22.10.2025, 18:200 Мероприятия в честь Дня памяти жителей сожженных деревень прошли в Псковском районе 22.10.2025, 18:190 Вторая часть выставки о сожженных деревнях открылась в псковской библиотеке 22.10.2025, 18:170 Школьники и следователи Пскова присоединились к акции «Дни белых журавлей» 22.10.2025, 18:080 «Онлайн-брифинг»: Обучение и трудоустройство в УФСБ, УМВД, УФСИН и прокуратуру Псковской области. ВИДЕО
22.10.2025, 18:010 Псковские налоговики проводят встречи с трудовыми коллективами 22.10.2025, 17:560 Аналитика RED Security: 41% россиян верит уловкам киберпреступников 22.10.2025, 17:470 В Пскове открылась выставка «История одной деревни» в память о сожженных фашистами жителях 22.10.2025, 17:430 ДТП произошло на круговом перекрестке у Псковской областной прокуратуры
22.10.2025, 17:410 Как в сказке 22.10.2025, 17:310 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Татарское иго и Господин Псков. ВИДЕО 22.10.2025, 17:260 Стипендию от 25 до 50 тысяч рублей в месяц обещают псковским выпускникам в вузах МВД  22.10.2025, 17:180 Реставраторы восстановили картину Бориса Смирнова «Солнечный день» в Пскове
22.10.2025, 17:150 СОБЫТИЕ: Газ пришел в 15 домовладений островской деревни Глушни 22.10.2025, 17:130 Наталия Соколова: Некоторые дети сейчас считают активность «минус-вайбом» 22.10.2025, 17:070 Пенсионерка незаконно зарегистрировала иностранца из Прибалтики в Печорах 22.10.2025, 17:030 Госдума приняла во втором чтении проект о призыве в течение года
22.10.2025, 16:520 Сергей Вострецов: Детей оболванивают холеные бабенки без мозгов из сериалов 22.10.2025, 16:420 Скандал с червяком в школьном супе оказался шуткой юной россиянки 22.10.2025, 16:390 «Десятка» столкнулась с Volvo на улице Народной в Пскове 22.10.2025, 16:370 Жители Пскова стали в 1,5 раза чаще донатить стримерам — аналитики
22.10.2025, 16:360 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 22 октября 22.10.2025, 16:300 Андрей Царев рассказал, как в Пскове появился первый центр для «необучаемых» детей 22.10.2025, 16:220 Свыше 1700 кг сливочного масла и сметаны вернули в Беларусь из Псковской области 22.10.2025, 16:200 С администрации Дедовичского района хотят взыскать почти 86 млн рублей субсидии
22.10.2025, 16:020 Идеи для свиданий подсказали псковичам 22.10.2025, 16:000 От книг пушкинского времени до записок Гейченко: в «Михайловском» завершает работу выставка новых поступлений в музейные фонды 22.10.2025, 15:590 Великолучанину назначили административный арест за тонировку на стеклах 22.10.2025, 15:590 Государство просит помощи у россиян? Дайджест экономических новостей
22.10.2025, 15:570 Почти 16 тысяч неипотечных сделок с недвижимостью заключили в СЗФО в сервисах Сбера в третьем квартале 22.10.2025, 15:540 Бывший мэр Пскова Александр Прокофьев: Клаусу Эберлю принадлежит очень значимая заслуга 22.10.2025, 15:400 Экс-замминистра обороны Тимур Иванов готов отправиться штурмовиком на СВО 22.10.2025, 15:330 Фотофакт: Памятник автобусу-труженику сменил прописку в Пскове
22.10.2025, 15:170 Александр Козловский: Отдельное внимание в федеральном бюджете уделено технологическому лидерству страны 22.10.2025, 15:140 В Псковской области задержаны два криминальных авторитета. ВИДЕО 22.10.2025, 15:130 До +10 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 23 октября 22.10.2025, 15:020 В Новоржеве подросток угнал «ВАЗ» и был пойман полицией
22.10.2025, 15:000 ​​Преференции для студентов вузов ФСИН перечислили псковским абитуриентам  22.10.2025, 14:490 Россиянам рассказали, когда ждать выгодных новогодних вкладов 22.10.2025, 14:390 Антон Мороз: Для Любятово особенно актуальна тема транспортной доступности 22.10.2025, 14:340 В России ввели частичные ограничения на работу WhatsApp* и Telegram
22.10.2025, 14:320 «Итэкс» оштрафовали на четыре тысячи за неисправную сигнализацию в красногородском интернате 22.10.2025, 14:220 «Дневной дозор»: Нужны ли россиянам длинные новогодние выходные? 22.10.2025, 14:110 Мошенники начали выводить похищенные у россиян деньги через их знакомых 22.10.2025, 14:050 Пациент сбежал из кареты скорой помощи на улице Юбилейной в Пскове. ВИДЕО
22.10.2025, 13:530 Девушки-абитуриенты из Псковской области могут получить специальность в вузах ФСБ  22.10.2025, 13:440 Сергей Вострецов: Проверка маткапитала на «Госуслугах» — ключевой шаг к защите прав детей на жилье 22.10.2025, 13:370 Псковичам предлагают нарисовать «Елку Победы» для коллекционных открыток 22.10.2025, 13:311 Виктор Антонов: Сегодня достаточно три-четыре дня отдыха на Новый год
22.10.2025, 13:230 Юные псковские спортсмены вновь побывали на шоу четырехкратного олимпийского чемпиона 22.10.2025, 13:210 В прокуратуре псковичам рассказали об условиях целевого поступления в ведомственные вузы 22.10.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга: Обучение и трудоустройство в УФСБ, УМВД, УФСИН и прокуратуру Псковской области 22.10.2025, 13:030 Умер основатель псковского Центра лечебной педагогики Клаус Эберль
22.10.2025, 12:530 Александр Котов о Дне памяти жителей сожженных деревень: Страдания этих людей не должны быть забыты 22.10.2025, 12:500 Суд вынес приговор великолукским вандалам, разгромившим остановку в Новосокольниках 22.10.2025, 12:400 Псковский район закупает отечественный экскаватор-погрузчик 22.10.2025, 12:290 Валерий Гарбузов: ПЛН концентрирует внимание на новом не только в области, но и в мире
22.10.2025, 12:220 Годовщину присвоения звания города воинской славы отметят в Великих Луках 22.10.2025, 12:110 В «ЛизаАлерт» рассказали о поисках пропавшей в псковской Черехе пенсионерки  22.10.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли» 22.10.2025, 11:590 В отделе по конвоированию псковского УФСИН прошел учебно-методический сбор
22.10.2025, 11:460 Росгвардейцы задержали похитителя косметики и продуктов в псковском ТЦ 22.10.2025, 11:380 Брифинг: Обучение и трудоустройство в УФСБ, УМВД, УФСИН и прокуратуру Псковской области 22.10.2025, 11:370 В Печорах готовятся к установке обновленного иконостаса в церкви Сорока Севастийских мучеников 22.10.2025, 11:340 Лучшее место в Пскове для ценителей баранины
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru