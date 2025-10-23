Общество

Михаил Ведерников стал наставником участника президентской программы «Время героев»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел встречу с участником второго потока федеральной кадровой программы для участников и ветеранов специальной военной операции «Время героев» - Героем России и кавалером двух орденов Мужества Константином Широковым, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области. В регионе военнослужащий проходит второй модуль стажировки под наставничеством главы субъекта. Михаил Ведерников и Константин Широков обсудили формат взаимодействия, основные направления стажировки.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

«Вы более 20 лет отдали службе в Вооруженных силах России. Конечно, опыт у вас колоссальный. Но в гражданской службе есть своя специфика», — обратил внимание губернатор и выразил личную готовность и намерения команды региона к сопровождению участника президентской программы по всем направлениям работы.

Константин Широков рассказал губернатору, что в настоящее время является слушателем Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ, проходит обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. Знакомство с особенностями гражданской службы участник программы «Время героев» начал в «Северной столице». «Первая стажировка в Санкт-Петербурге предоставила много опыта. Это крупный мегаполис, большой аппарат правительства. Но все-таки судьба зовет меня к родной земле — я сам из Пскова, жена и дети здесь. Считаю, что на Родине я принесу больше пользы», — рассказал Константин Широков.

Михаил Ведерников уточнил, какие приоритетные направления работы определил для себя участник программы. Константин Широков ответил, что ему интересны многие темы, в частности, молодежная политика, культура и образование, экология и охрана природы, градостроительная отрасль и др.

Образовательный модуль в Псковской области продлится несколько месяцев. За это время губернатор предложил участнику программы ознакомиться с ключевыми направлениями работы правительства региона, исполнительных органов, пообщаться с курирующими заместителями губернатора и руководителями министерств, изучить, как организована деятельность ряда подведомственных учреждений.

«С определенного управленческого уровня нужно уметь разбираться во всех направлениях деятельности органов власти, решать самые разные, сложные вопросы, но важно заниматься тем, к чему лежит душа. Тогда и результат будет лучше», — напутствовал Михаил Ведерников Константина Широкова.

Напомним, «Время героев» — программа развития для участников специальной военной операции, организованная по поручению президента России Владимира Путина. Ее цель — подготовка руководящих кадров для государственной службы. Программа предполагает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе, личностному развитию.

В Псковской области реализуется аналогичная региональная кадровая программа «Герои земли Псковской», в рамках которой ветераны СВО проходят обучение и стажировку в органах субъекта. Губернатор Михаил Ведерников возглавляет общественный совет региональной программы и является наставником одного из участников.