Михаил Ведерников стал наставником участника президентской программы «Время героев»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел встречу с участником второго потока федеральной кадровой программы для участников и ветеранов специальной военной операции «Время героев» - Героем России и кавалером двух орденов Мужества Константином Широковым, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области. В регионе военнослужащий проходит второй модуль стажировки под наставничеством главы субъекта. Михаил Ведерников и Константин Широков обсудили формат взаимодействия, основные направления стажировки.
Фото здесь и далее: правительство Псковской области
«Вы более 20 лет отдали службе в Вооруженных силах России. Конечно, опыт у вас колоссальный. Но в гражданской службе есть своя специфика», — обратил внимание губернатор и выразил личную готовность и намерения команды региона к сопровождению участника президентской программы по всем направлениям работы.
Константин Широков рассказал губернатору, что в настоящее время является слушателем Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ, проходит обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. Знакомство с особенностями гражданской службы участник программы «Время героев» начал в «Северной столице». «Первая стажировка в Санкт-Петербурге предоставила много опыта. Это крупный мегаполис, большой аппарат правительства. Но все-таки судьба зовет меня к родной земле — я сам из Пскова, жена и дети здесь. Считаю, что на Родине я принесу больше пользы», — рассказал Константин Широков.
Михаил Ведерников уточнил, какие приоритетные направления работы определил для себя участник программы. Константин Широков ответил, что ему интересны многие темы, в частности, молодежная политика, культура и образование, экология и охрана природы, градостроительная отрасль и др.
Образовательный модуль в Псковской области продлится несколько месяцев. За это время губернатор предложил участнику программы ознакомиться с ключевыми направлениями работы правительства региона, исполнительных органов, пообщаться с курирующими заместителями губернатора и руководителями министерств, изучить, как организована деятельность ряда подведомственных учреждений.
Напомним, «Время героев» — программа развития для участников специальной военной операции, организованная по поручению президента России Владимира Путина. Ее цель — подготовка руководящих кадров для государственной службы. Программа предполагает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе, личностному развитию.
В Псковской области реализуется аналогичная региональная кадровая программа «Герои земли Псковской», в рамках которой ветераны СВО проходят обучение и стажировку в органах субъекта. Губернатор Михаил Ведерников возглавляет общественный совет региональной программы и является наставником одного из участников.