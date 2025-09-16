Общество

Александр Котов о «Героях земли Псковской»

О реализации программы «Герои земли Псковской» рассказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

- Александр Алексеевич, в регионе реализуется программа «Герои земли Псковской». Вы являетесь одним из наставников этого проекта. На этой неделе в здании правительства прошло открытие этапа наставничества. Как вы видите эту программу, насколько она, на ваш взгляд, реально работает, в чем ваши функции как наставника, как этот диалог строится?

- На мой взгляд, программа должна достигнуть своей цели. Сейчас пока рано судить о результатах, потому что она только стартовала. До конца этой недели закончится первый образовательный модуль. Во вторник мы дали старт наставничеству в рамках этого проекта. И теперь участники программы будут проходить стажировку с помощью своих наставников.

- Как будете выстраивать взаимодействие с вашим подопечным?

- Я своего подопечного сейчас привлеку к работе в Псковском областном Собрании депутатов. Чтобы он мог познакомиться с тем, как организован законодательный процесс: от начала и до принятия законопроекта, его подписания и обнародования. У нас на следующей неделе будут заседания комитетов в рамках подготовки к сессии, поэтому мой подопечный будет принимать участие в заседаниях комитетов, посмотрит, как комитеты готовят к рассмотрению законопроекты и, соответственно, будет принимать участие в нашем пленарном заседании, которое состоится 25 сентября. И также у нас планируется проведение заседания комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада. Думаю, что и на этом уровне тоже необходимо познакомить его с работой наших законодательных органов субъектов, в данном случае Северо-Запада.

Я подхожу к наставничеству неформально. Понятно, что необходимы какие-то практические навыки, но нужно обязательно вести и неформальный диалог. Стремимся сейчас с моим подопечным именно по такому пути пойти. Мы уже с ним поговорили, побеседовали. Я вижу, что у человека есть стремление быть полезным обществу.

- Что отличает участников СВО?

- Участников специальной военной операции отличает стремление приносить пользу обществу, своей стране. Они исключительно патриотично настроены, они уже и так внесли свой огромный вклад. Я надеюсь, что большинству из них удастся найти место, которое для них будет интересно с точки зрения профессиональной деятельности. И самое главное, чтобы они испытывали удовлетворение от этой работы и понимали, что они приносят пользу обществу. В этом направлении мы и будем работать.

- Люди хотят помочь обществу, они хотят стать государственными управленцами, но есть же определенные требования к замещению должностей, как быть с этим?

- Требования к квалификации государственных гражданских служащих, муниципальных служащих одинаковы для всех. Здесь ни в коем случае нельзя делать никаких исключений. Но у нас ведь есть не только высокие руководящие должности, у нас есть разные должности государственной гражданской службы и муниципальной службы с разными требованиями, квалификационными прежде всего. У нас есть множество государственных предприятий, где таких требований нет, где требуется не столько управленческий опыт, сколько более практический подход. Поэтому здесь выбор-то на самом деле широкий, и мне кажется, что, если тщательно к этому подходить, для каждого можно найти комфортную зону профессионального использования.

- А в программе может принимать участие бывший участник СВО с любыми политическими взглядами?

- «Единую Россию» обвиняют в том, что мы якобы противодействуем: если участники СВО являются членами других партий, то они не могут участвовать. Никаких идеологических барьеров нет, и их в принципе не может быть. Это не партийная история. Так же как и, например, патриотические мероприятия, связанные с исторической памятью, в частности о Великой Отечественной войне. Я категорический противник партийной символики на таких мероприятиях. Вы приходите на братское захоронение, вы хотите отдать дань уважения погибшим, не надо сюда никакую политическую составляющую привлекать. Вот точно так же и здесь: в программе «Герои земли Псковской», независимо от политических взглядов, может принять участие любой участник СВО.

Беседовал Максим Костиков