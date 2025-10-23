Общество

Псковское управление Роспотребнадзора: 12,6% молочной продукции не соответствует стандартам

Специалисты управления Роспотребнадзора по Псковской области проверили за девять месяцев 30 субъектов, реализующих молочную продукцию, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Изображение: нейросеть «Шедеврум»

В ходе мониторинга качества и безопасности молочной продукции исследовали 1826 проб. 12,6% молочной продукции не соответствует стандартам: из них 7,9% оказались неудовлетворительными по физико-химическим показателям, а 4,7% – по микробиологическим.

Неудовлетворительных образцов по содержанию остаточных количеств антибиотиков, ГМО, загрязнителей химической природы и радиологическим показателям не выявили.

Наиболее частые нарушения при реализации молочной продукции: несоблюдение температурного режима хранения, отсутствие сопроводительных документов, подтверждающих соответствие товара требованиям технического регламента на молоко и молочную продукцию, а также нарушение сроков годности.

За указанный период сняли с реализации партию молочной продукции общим весом 25 кг.

Информация о фактах выявления некачественной продукции внесена в модуль ГИР ЗПП и направлена в управления Роспотребнадзора по месту нахождения производителя для принятия мер.