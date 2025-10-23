Общество

«Беседка»: Рак молочной железы — не приговор. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 23 октября.

Гость студии - врач-онколог, хирург Сергей Калиновский.

Почему не надо бояться диагноза «рак молочной железы»? Какова вероятность его излечения? Как при помощи методов, доступных каждой женщине, можно минимизировать риск пострадать от этого заболевания? Почему крайне важно знать все нюансы в свете успехов современной медицины в этом направлении? Какова ситуация с заболеваемостью раком молочной железы в Псковской области?

Также он разоблачил некоторые мифы об этом виде онкологического заболевания.