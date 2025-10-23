«Сообразим на троих»: Вертикализация муниципальной власти и во что превратился Псковский медиафорум? ВИДЕО

Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП на трассе «Великий Новгород – Псков»

Общество

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Сообразим на троих», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 23 октября. Главные темы, которые сегодня обсудили Александр Савенко, Константин Калиниченко и Андрей Маковский: «И никакой самодеятельности!»: надо ли еще больше «вертикализировать» муниципальную власть?

Игорная зона или сухой закон? Какие из инициатив других регионов следовало бы применить в Псковской области, а какие — ни в коем случае?

Власть и СМИ: во что превратился Псковский медиафорум и какую пользу он приносит?