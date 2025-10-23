Общество

Врач-онколог: Рак молочной железы — не приговор

Рак молочной железы на данный момент хорошо поддается лечению. Нынешние способы лечения позволяют женщинам сохранить грудь. Об этом в эфире программы «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM) сообщил врач-онколог, хирург Сергей Калиновский.

«Рак молочной железы в нашей ситуации — это не приговор для женщины. Очень большое количество женщин живут с этим диагнозом, живут полноценной жизнью. Сейчас мы достаточно далеко продвинулись вперед, появились новые препараты, мы научились лучше лечить рак молочной железы, чем, например, 50 лет назад. Какие тогда были калечащие и травматические операции и какие сейчас! Они изменились. Изменилась сама парадигма лечения. Раньше подходили с таким мнением: как можно шире и как можно больше удалим опухоль, и рак никогда не вернется. Но оно оказалось ошибочным», - сказал Сергей Калиновский.

Он акцентировал внимание на том, что рак молочной железы — это системное заболевание, и от этого зависит тип лечения.

«Провели научные исследования и доказали, что рак молочной железы — это системное заболевание. При разработке определенных препаратов, которые влияют на определенный вид рака, а рак молочной железы — это многогранное понятие, есть очень много типов. При определенной диагностике, определенном химиотерапевтическом, гормональном, таргетном лечении, мы можем уменьшить размеры опухоли, сократить травматичность лечения наших больных, если мы говорим о хирургическом лечении. Сейчас осуществимо провести лечение таким образом, чтобы женщина осталась женщиной, чтобы у нее сохранилась молочная железа. Сейчас очень много делается для того, чтобы пациент чувствовал себя комфортно», - добавил онколог.