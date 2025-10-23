Общество

С 14 ноября запустят новый регулярный автобусный рейс Псков – Москва

Межрегиональный автобусный маршрут №6901 «Псков – Москва» перевозчика ИП Андреев А. А. начнёт курсировать с 14 ноября, сообщил «Псковавтотранс» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Автобус отправляется в направлении Москвы ежедневно:

от автовокзала «Псков» – в 06:15;

от автостанции «Остров» – в 07:05;

от автостанции «Пушкинские Горы» – в 08:05;

от автостанции «Новоржев» – в 08:35;

от остановочного пункта «Бежаницы» – в 09:15;

от автостанции «Локня» – в 09:45;

от автовокзала «Великие Луки» – в 10:45.

Прибытие на международный автовокзал «Северные ворота» (Москва) запланировано на 16:45.

В обратном направлении из Москвы автобус отправляется ежедневно:

от автовокзала «Северные ворота» – в 20:15;

от автовокзала «Великие Луки» – в 02:55;

от автостанции «Локня» – в 03:50;

от остановочного пункта «Бежаницы» – в 04:15;

от автостанции «Новоржев» – в 04:55;

от автостанции «Пушкинские Горы» – в 05:25;

от автостанции «Остров» – в 06:15.

Прибытие на автовокзал Пскова в 07:00.

Подробности доступны на официальном сайте ООО «Псковавтотранс», а также по телефонам колл-центра: 8 (8112) 29-49-55 и 8 (8112) 29-49-46.

Напомним, что еще один регулярный межобластной рейс № 9848 по маршруту «Псков – Москва» начал курсировать с 21 октября. Его выполняет ООО ТЭФ «Атек». Отправление из Пскова в 9:00.

Также из Пскова в Москву на автобусе можно уехать на регулярном рейсе в 17.30.