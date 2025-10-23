С 14 ноября запустят новый регулярный автобусный рейс Псков – Москва

Межрегиональный автобусный маршрут №6901 «Псков – Москва» перевозчика ИП Андреев А. А. начнёт курсировать с 14 ноября, сообщил «Псковавтотранс» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Автобус отправляется в направлении Москвы ежедневно:
Прибытие на международный автовокзал «Северные ворота» (Москва) запланировано на 16:45.
В обратном направлении из Москвы автобус отправляется ежедневно:
Прибытие на автовокзал Пскова в 07:00.
Подробности доступны на официальном сайте ООО «Псковавтотранс», а также по телефонам колл-центра: 8 (8112) 29-49-55 и 8 (8112) 29-49-46.
Напомним, что еще один регулярный межобластной рейс № 9848 по маршруту «Псков – Москва» начал курсировать с 21 октября. Его выполняет ООО ТЭФ «Атек». Отправление из Пскова в 9:00.