Общество

Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности»: Формы устройства детей-сирот в семьи

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Семейные ценности», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Выпуск для вас проведут Анастасия Туманская и Олег Добрынин.

Речь пойдет о формах устройства детей-сирот в семьи. Какие из них наиболее популярны? Какие категории детей-сирот проще устраиваются в семьи, а какие сложнее и почему? На какие меры поддержки могут рассчитывать семьи, которые берут детей-сирот? Каков «портрет» типичной семьи, которая берет на усыновление/воспитание ребенка-сироту? Какие требования к таким семьям предъявляются?

На эти и многие другие вопросы ответит консультант отдела опеки, попечительства министерства социальной защиты Псковской области Наталья Никонова.

Трансляция завершена