Росгвардия приглашает на работу в шести районных центрах Псковской области

Региональное управление Росгвардии приглашает жителей Псковской области на службу в подразделениях вневедомственной охраны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления. Вакансии открыты в Пскове, Великих Луках, Дедовичах, Гдове, Острове, Порхове.
Ведомство обещает:
- Денежное довольствие за первый год службы от 500 000 рублей.
- Ежегодный оплачиваемый отпуск и полное бесплатное медицинское обслуживание.
- Компенсацию расходов на найм жилого помещения.
- Возможность бесплатно получить высшее образование.
- Удобный и гибкий график работы.
Подробную информацию можно узнать по телефону: 8-112-75-47-67.
Менять летние шины на зимние обязательно до 1 декабря. А как вы понимаете, что пора переобуваться?