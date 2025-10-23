Общество

Росгвардия приглашает на работу в шести районных центрах Псковской области

Подробную информацию можно узнать по телефону: 8-112-75-47-67.

Региональное управление Росгвардии приглашает жителей Псковской области на службу в подразделениях вневедомственной охраны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления. Вакансии открыты в Пскове, Великих Луках, Дедовичах, Гдове, Острове, Порхове.

опрос

Менять летние шины на зимние обязательно до 1 декабря. А как вы понимаете, что пора переобуваться?