Общество

В Пушкиногорском районе ТОСы продолжают благоустройство дворов и общественных пространств

В Пушкиногорском районе продолжается благоустройство дворов и общественных пространств, связанное с реализацией проектов ТОС. Об этом пишет глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова в соцсети ВКонтакте.

Фото: Оксана Филиппова / ВКонтакте

ТОС «Счастливый двор» (улица Ленина, 50, 56) реализовал проект «Комфорт в каждом дворе». Теперь здесь стоят скамейки и урны, а для детей установлена качель.

ТОС «Три мушкетера» в деревне Шевели также завершил свои работы. Силами активистов была расчищена площадка, а для отдыха жителей установлены беседка, скамейки и детская качель.

«Особенно ценно, что инициатива исходит от самих жителей! А те, кто еще не вовлечен в движение ТОС, видя, как жители других территорий активно реализуют проекты, организуют новые ТОСы, чтобы сообща решать вопросы благоустройства, освещения или водоснабжения своих улиц, дворов или деревень», - пишет глава района.

На сегодняшний день еще три территории оформляют документацию на организацию ТОС:

️в деревне Воронич

️улица «Совхозный переулок»

️улица «Школьный городок».

️«Мы со своей стороны всегда готовы поддерживать такие важные и нужные начинания, помочь с оформлением заявки на участие в региональном конкурсе, чтобы как можно больше проектов, поступивших от нашего района, вошло в число победителей и имело возможность получить региональные средства. Спасибо всем, кто не остаётся в стороне и вносит свой вклад в развитие движения ТОС!» - отмечает Оксана Филиппова.