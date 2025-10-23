Общество

Александр Котов: Таможенники Псковской области успешно справляются со сложными вызовами

Спикер Александр Котов от имени Псковского областного Собрания депутатов поздравил работников и ветеранов таможенной службы Псковской области с профессиональным праздником, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Собрания.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

«Псковская земля всегда была порубежной территорией, и именно приграничное положение предопределило особую роль таможенной службы в нашем регионе. В современных геополитических реалиях на таможенные органы северо-западного форпоста нашей страны возложена повышенная ответственность. Таможенники Псковской области успешно справляются со сложными вызовами, выставляя надёжный барьер для недружелюбных соседей и укрепляя экономические связи с партнёрами России», - отметил председатель Собрания.

Александр Котов уверен, что эффективная организация таможенного контроля не только защищает экономические интересы государства, но и способствует устойчивому росту национальной экономики даже в условиях санкций и ограничений.

«Прочным фундаментом для грамотного выполнения всех поставленных государством и обществом задач служит опыт старших поколений, заложивших основы таможенных традиций и высокий профессиональный стандарт. С Днём таможенника Российской Федерации! Успехов в службе на благо Отечества!» - заключил спикер.