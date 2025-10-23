Общество

Полтора кота

Ограничить количество домашних питомцев в жилых помещениях предложили депутаты Госдумы. Парламентарии внесли на рассмотрение законопроект, предусматривающий норму в отношении числа собак и кошек - 18 квадратных метров общей площади жилья на одно взрослое животное. Они считают, что нынешнее законодательство допускает неограниченное их количество в квартирах, что приводит к нарушению санитарных требований.

Что ждет владельцев животных, кто станет контролировать исполнение закона в случае его принятия и будет ли толк от таких лимитов квадратных метров на четверолапых? Псковская Лента Новостей узнала мнение надзорных органов, зоозащитников и псковичей, у которых есть дома кошки или собаки.

«Лишних» не надо

Инициатором законопроекта стал депутат Евгений Марченко, член думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Он предлагает установить норму: на каждые 18 квадратных метров жилья можно содержать не более одной взрослой собаки и одной взрослой кошки. Документ направлен на борьбу с антисанитарией и защиту прав жильцов многоквартирных домов, которым часто приходится жить рядом с соседями, в квартирах которых целые мини-приюты для животных, и страдать от запаха и шума.

Если закон примут, считают его инициаторы, проще будет не допускать подобных ситуаций. Превышать норму можно будет только, если у кошки или собаки появились детеныши. И то - ограничения снимут всего на полгода, пока котята или щенки не подрастут и будут переданы новым владельцам.

На первый взгляд, рациональное зерно в этом предложении есть: нет достаточного пространства - не надо и животных лишних заводить.

«Я считаю, что это хорошая инициатива, - говорит псковичка Анастасия. - У меня однокомнатная квартира, и одного питомца вполне хватает. Как-то забрала у отца второго кота, и столкнулась с ситуацией, что животные «не сошлись характерами». Это было ужасно! Дрались, чуть все мне не разнесли. По отдельным помещениям их было не развести, так как комната одна. Сейчас кот уехал в деревню к дедушке, и у него все хорошо».

Владелица двух небольших собак, жительница Псковского района Анна тоже согласна, что содержание животных в квартирах должно регулироваться законодательством. По ее словам, от собак есть запах, который могут ощущать соседи. Также животные могут лаять, выть, особенно оставленные дома на целый день.

Но многое зависит от размера питомца. «Мне кажется, что больших собак лучше заводить, если живешь в частном доме. Крупное животное в квартире - это проблема. Во-первых, одна большая собака занимает площади столько же, сколько один человек. Во-вторых, какой бы ухоженной она ни была, от нее есть запах. А если она невоспитанная - то еще и шум», - говорит девушка.

По словам Анны, ограничения помогут и владельцам животных задумываться, прежде чем брать еще питомцев. «Своим собакам после каждой прогулки мою лапы в ванной, иначе - песок по всему дому. У меня их двое, если б было трое и больше - наверное бы уже не справлялась. К тому же, я понимаю, что если взять еще одну, то по деньгам не «потяну»: помимо корма, нужны прививки и т.д. А значит, расходы увеличиваются значительно. Кроме того, многие люди берут животных и думают, что они вечно будут здоровы. А когда возникают проблемы - то оказывается, что денег нет. И в итоге животных неправильно содержат, кормят, лечат или вообще отказываются от них», - поясняет она.

Дело не в количестве

Другие владельцы животных не согласны с предложением ограничить число питомцев квадратными метрами. Потому что дело совсем не в количестве «хвостиков», а в качестве заботы о них.

«Можно и с одной кошкой загадить жилое помещение большой площади до такой степени, что в нем невозможно будет жить. Или можно жить в маленькой квартире с десятью кошками, но там всегда будет чисто и аккуратно», - считает жительница Великих Лук Юлия.

По словам девушки, она сама жила в «двушке» площадью 36 квадратных метров с тремя котами. «У нас всегда было чисто. Все, кто приходил ко мне домой, не чувствовали запаха кошек. Сейчас у нас площадь больше. Котам, понятно, просторнее. Но опять же на санитарное состояние помещения это никак не влияет. Как в маленькой квартире может быть чисто, так и в большом доме. Все зависит от того, как ты относишься к своим питомцам, как часто за ними убираешь, и вообще, насколько ты любишь чистоту», - говорит она.

Поэтому Юлии не очень понятен норматив, который предлагает депутат. «Кто и как определял, почему именно 18 квадратов? Собаки вообще могут быть разных размеров. Впрочем, как и кошки. Пока туманно и непонятно. А что касается всяких товарищей, которые заводят много-много кошек и не следят за ними, повторюсь, это не вопрос размера помещений. Антисанитарию, как показывает практика, разводят и взрослые люди трудоспособного возраста, и старенькие бабушки, и все, кто не видел никогда ведра с тряпкой и не может убирать за своими питомцами», - считает она.

Псковичка Дарья тоже не считает инициативу полезной. По ее словам, надо не количество животных ограничивать, а работать с их неразумными хозяевами, которые нарушают правила выгула и подвергают опасности окружающих.

«У меня в соседнем подъезде есть женщина - хозяйка овчарки. Собака взрослая, невоспитанная - постоянно лает на прохожих. Гуляет она с ней принципиально без намордника. С детьми вообще страшно мимо проходить - кидается с поводка и лает истерично. Хозяйка не реагирует никак! Молчит или говорит, что дети могут гулять в другой части парка. Когда-нибудь она свою псину не удержит. Я проголосую за запрет держать в квартирах многоквартирных домов собак в холке выше 50 см. Пусть в домах на частных территориях хоть крокодилов выгуливают. Или пусть полицейские устраивают рейды по городским паркам и нарушителей выгула штрафуют», - говорит Дарья.

А зоозащитник, куратор частного приюта для собак в деревне Голубово Светлана Кучерова полагает, что «наши депутаты не тем озабочены». «Сколько держать животных в своем жилье - это личное дело каждого человека. Депутаты лучше бы придумали, как заставить соблюдать ими же принятый очень важный и нужный закон о жестоком обращении с животными», - отмечает она.

Светлана Кучерова считает, что в нашей стране не хватает зоополиции. «Об этом нашим депутатам стоило бы задуматься, тогда и зоозащитникам, и обычным людям, и животным легче бы жилось. А то законы принимают хорошие, но никто их не выполняет. Это вам любой зоозащитник скажет и приведет массу примеров», - подчеркивает она.

Подход должен быть другим

Еще один вопрос, который сразу же возникает в связи с этой инициативой - кто и каким образом будет контролировать исполнение закона? Неужели будут ходить по квартирам и пересчитывать животных?

«Могу сказать, что фракция «Единая Россия» в Госдуме высказалась против такой инициативы, потому что жилище граждан неприкосновенно. Бабушки по 2-3 кошки держат, их кормят, все чистенько, никаких проблем нет. И что мы теперь должны у них изымать этих двух кошек и оставить только одну на 18 квадратных метров?» - говорит председатель комитета по ветеринарии Псковской области Валерий Удалов.

По его словам, в некоторых российских регионах такие нормы уже установлены внутренними нормативными актами, но везде они разные. При этом Валерий Удалов считает, что проблема есть. «Сейчас очень много сердобольных хозяев, которые любят собирать котов в большом количестве и не замечают, как их квартира на глазах превращается в помойку. Есть такая проблема и на территории нашей области. И в Великих Луках был такой случай, и в Пскове весной была «эпопея», когда пришлось изъять у гражданки более ста котов», - напоминает он.

Валерий Удалов отмечает, что даже в таких случаях, когда запах и шум мешают соседям, попасть в жилище без соответствующих санкций правоохранительных органов нельзя.

Так, например, в Пскове речь шла о жестоком обращении с животными, поэтому совместно с полицейскими удалось войти в квартиру женщины.

«Порыв депутата Марченко - может, и правильный. Проблем в регионах много. Законодательство не ограничивает количество животных. Но норма в 18 квадратных метров на питомца вряд ли проблему решит. Требуются разумные ограничения. Должны быть разработаны ГОСТы, а не закон. И тут уже нужна работа группы не депутатов, а специалистов», - отмечает председатель комитета по ветеринарии.

Впрочем, по его словам, парламентарии ищут и другие пути решения проблемы. «Сейчас в Думе по другому пути пошли. На рассмотрение направлен законопроект об обязательном учете и регистрации домашних животных. Согласно документу, с 1 марта следующего года планируется ввести обязательный учет собак и кошек», - сообщает Валерий Удалов.

Валерий Удалов предполагает, что чипировать и маркировать их будут ветеринарные службы - и частные, и государственные. «Кто будет контролировать исполнение норм - пока вопрос открытый. Может быть, это будет Россельхознадзор, может, муниципальные власти. И если сначала будет регистрация, то станет понятно, как контролировать численность животных и можно ли регистрировать в одной квартире 15 или 40 кошек».

То, что проблему бесконтрольного разведения питомцев и превращения квартир в зловонные приюты пытаются решить на законодательном уровне, - это хорошо. Но, конечно, такая работа требует продуманных решений. И, возможно, одним из таких шагов станет именно закон об учете животных. Тогда и люди будут более ответственно относиться к решению взять в дом кошку или собаку. И количество когда-то домашних, а впоследствии бродячих собак и кошек, сократится.

Светлана Синцова

Фото из архива ПЛН