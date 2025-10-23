Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
развивающие секции для детей
ПЛН 25 лет
О новый местах для туристов
Завершается строительство «Надвратного дома»
Новогодний корпоратив
От яблока до яблони
Как устроить свидание мечты?
Господин Рейтингомер
Денис Иванов об округе №15
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
вишневый сквер
нацпроект меняет учреждения культуры
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Город Рождества
Гений уездного города
 
 
 
ещё Общество 23.10.2025 10:090 Год ярких событий. ЛОНГРИД 27.10.2025 10:140 Учения пройдут на полигоне «Завеличье» со вторника по четверг 27.10.2025 10:000 Полтора кота 27.10.2025 09:490 У россиян началась шестидневная рабочая неделя 27.10.2025 09:350 Каждый пятый родитель не отпускает ребенка до 12 лет одного в школу — опрос 27.10.2025 08:400 Эксперт рассказала, законно ли работать из отпуска
 
 
 
Самое популярное 21.10.2025 13:485 СМИ: Экс-чиновник из Псковской области задержан по подозрению в миллиардных хищениях 20.10.2025 08:410 Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП на трассе «Великий Новгород – Псков» 22.10.2025 15:140 В Псковской области задержаны два криминальных авторитета. ВИДЕО 21.10.2025 06:541 Некоторые поезда в Псковской и Ленинградской областях временно изменили маршрут по техническим причинам 20.10.2025 14:400 Появилось видео смертельного ДТП с трехмесячным ребенком на трассе Великий Новгород – Псков
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Полтора кота

27.10.2025 10:00|ПсковКомментариев: 0

Ограничить количество домашних питомцев в жилых помещениях предложили депутаты Госдумы. Парламентарии внесли на рассмотрение законопроект, предусматривающий норму в отношении числа собак и кошек - 18 квадратных метров общей площади жилья на одно взрослое животное. Они считают, что нынешнее законодательство допускает неограниченное их количество в квартирах, что приводит к нарушению санитарных требований.

Что ждет владельцев животных, кто станет контролировать исполнение закона в случае его принятия и будет ли толк от таких лимитов квадратных метров на четверолапых? Псковская Лента Новостей узнала мнение надзорных органов, зоозащитников и псковичей, у которых есть дома кошки или собаки.

 

«Лишних» не надо

Инициатором законопроекта стал депутат Евгений Марченко, член думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Он предлагает установить норму: на каждые 18 квадратных метров жилья можно содержать не более одной взрослой собаки и одной взрослой кошки. Документ направлен на борьбу с антисанитарией и защиту прав жильцов многоквартирных домов, которым часто приходится жить рядом с соседями, в квартирах которых целые мини-приюты для животных, и страдать от запаха и шума.

Если закон примут, считают его инициаторы, проще будет не допускать подобных ситуаций. Превышать норму можно будет только, если у кошки или собаки появились детеныши. И то - ограничения снимут всего на полгода, пока котята или щенки не подрастут и будут переданы новым владельцам.

На первый взгляд, рациональное зерно в этом предложении есть: нет достаточного пространства - не надо и животных лишних заводить.

«Я считаю, что это хорошая инициатива, - говорит псковичка Анастасия. - У меня однокомнатная квартира, и одного питомца вполне хватает. Как-то забрала у отца второго кота, и столкнулась с ситуацией, что животные «не сошлись характерами». Это было ужасно! Дрались, чуть все мне не разнесли. По отдельным помещениям их было не развести, так как комната одна. Сейчас кот уехал в деревню к дедушке, и у него все хорошо».

Владелица двух небольших собак, жительница Псковского района Анна тоже согласна, что содержание животных в квартирах должно регулироваться законодательством. По ее словам, от собак есть запах, который могут ощущать соседи. Также животные могут лаять, выть, особенно оставленные дома на целый день.

Но многое зависит от размера питомца. «Мне кажется, что больших собак лучше заводить, если живешь в частном доме. Крупное животное в квартире - это проблема. Во-первых, одна большая собака занимает площади столько же, сколько один человек. Во-вторых, какой бы ухоженной она ни была, от нее есть запах. А если она невоспитанная - то еще и шум», - говорит девушка.

По словам Анны, ограничения помогут и владельцам животных задумываться, прежде чем брать еще питомцев. «Своим собакам после каждой прогулки мою лапы в ванной, иначе - песок по всему дому. У меня их двое, если б было трое и больше - наверное бы уже не справлялась. К тому же, я понимаю, что если взять еще одну, то по деньгам не «потяну»: помимо корма, нужны прививки и т.д. А значит, расходы увеличиваются значительно. Кроме того, многие люди берут животных и думают, что они вечно будут здоровы. А когда возникают проблемы - то оказывается, что денег нет. И в итоге животных неправильно содержат, кормят, лечат или вообще отказываются от них», - поясняет она.

Дело не в количестве

Другие владельцы животных не согласны с предложением ограничить число питомцев квадратными метрами. Потому что дело совсем не в количестве «хвостиков», а в качестве заботы о них.

«Можно и с одной кошкой загадить жилое помещение большой площади до такой степени, что в нем невозможно будет жить. Или можно жить в маленькой квартире с десятью кошками, но там всегда будет чисто и аккуратно», - считает жительница Великих Лук Юлия.

По словам девушки, она сама жила в «двушке» площадью 36 квадратных метров с тремя котами. «У нас всегда было чисто. Все, кто приходил ко мне домой, не чувствовали запаха кошек. Сейчас у нас площадь больше. Котам, понятно, просторнее. Но опять же на санитарное состояние помещения это никак не влияет. Как в маленькой квартире может быть чисто, так и в большом доме. Все зависит от того, как ты относишься к своим питомцам, как часто за ними убираешь, и вообще, насколько ты любишь чистоту», - говорит она.

Поэтому Юлии не очень понятен норматив, который предлагает депутат. «Кто и как определял, почему именно 18 квадратов? Собаки вообще могут быть разных размеров. Впрочем, как и кошки. Пока туманно и непонятно. А что касается всяких товарищей, которые заводят много-много кошек и не следят за ними, повторюсь, это не вопрос размера помещений. Антисанитарию, как показывает практика, разводят и взрослые люди трудоспособного возраста, и старенькие бабушки, и все, кто не видел никогда ведра с тряпкой и не может убирать за своими питомцами», - считает она.

Псковичка Дарья тоже не считает инициативу полезной. По ее словам, надо не количество животных ограничивать, а работать с их неразумными хозяевами, которые нарушают правила выгула и подвергают опасности окружающих.

«У меня в соседнем подъезде есть женщина - хозяйка овчарки. Собака взрослая, невоспитанная - постоянно лает на прохожих. Гуляет она с ней принципиально без намордника. С детьми вообще страшно мимо проходить - кидается с поводка и лает истерично. Хозяйка не реагирует никак! Молчит или говорит, что дети могут гулять в другой части парка. Когда-нибудь она свою псину не удержит. Я проголосую за запрет держать в квартирах многоквартирных домов собак в холке выше 50 см. Пусть в домах на частных территориях хоть крокодилов выгуливают. Или пусть полицейские устраивают рейды по городским паркам и нарушителей выгула штрафуют», - говорит Дарья.

А зоозащитник, куратор частного приюта для собак в деревне Голубово Светлана Кучерова полагает, что «наши депутаты не тем озабочены». «Сколько держать животных в своем жилье - это личное дело каждого человека. Депутаты лучше бы придумали, как заставить соблюдать ими же принятый очень важный и нужный закон о жестоком обращении с животными», - отмечает она.

Светлана Кучерова считает, что в нашей стране не хватает зоополиции. «Об этом нашим депутатам стоило бы задуматься, тогда и зоозащитникам, и обычным людям, и животным легче бы жилось. А то законы принимают хорошие, но никто их не выполняет. Это вам любой зоозащитник скажет и приведет массу примеров», - подчеркивает она.

Подход должен быть другим

Еще один вопрос, который сразу же возникает в связи с этой инициативой - кто и каким образом будет контролировать исполнение закона? Неужели будут ходить по квартирам и пересчитывать животных?

«Могу сказать, что фракция «Единая Россия» в Госдуме высказалась против такой инициативы, потому что жилище граждан неприкосновенно. Бабушки по 2-3 кошки держат, их кормят, все чистенько, никаких проблем нет. И что мы теперь должны у них изымать этих двух кошек и оставить только одну на 18 квадратных метров?» - говорит председатель комитета по ветеринарии Псковской области Валерий Удалов.

По его словам, в некоторых российских регионах такие нормы уже установлены внутренними нормативными актами, но везде они разные. При этом Валерий Удалов считает, что проблема есть. «Сейчас очень много сердобольных хозяев, которые любят собирать котов в большом количестве и не замечают, как их квартира на глазах превращается в помойку. Есть такая проблема и на территории нашей области. И в Великих Луках был такой случай, и в Пскове весной была «эпопея», когда пришлось изъять у гражданки более ста котов», - напоминает он.

Валерий Удалов отмечает, что даже в таких случаях, когда запах и шум мешают соседям, попасть в жилище без соответствующих санкций правоохранительных органов нельзя.

Так, например, в Пскове речь шла о жестоком обращении с животными, поэтому совместно с полицейскими удалось войти в квартиру женщины.

«Порыв депутата Марченко - может, и правильный. Проблем в регионах много. Законодательство не ограничивает количество животных. Но норма в 18 квадратных метров на питомца вряд ли проблему решит. Требуются разумные ограничения. Должны быть разработаны ГОСТы, а не закон. И тут уже нужна работа группы не депутатов, а специалистов», - отмечает председатель комитета по ветеринарии.

Впрочем, по его словам, парламентарии ищут и другие пути решения проблемы. «Сейчас в Думе по другому пути пошли. На рассмотрение направлен законопроект об обязательном учете и регистрации домашних животных. Согласно документу, с 1 марта следующего года планируется ввести обязательный учет собак и кошек», - сообщает Валерий Удалов.

Валерий Удалов предполагает, что чипировать и маркировать их будут ветеринарные службы - и частные, и государственные. «Кто будет контролировать исполнение норм - пока вопрос открытый. Может быть, это будет Россельхознадзор, может, муниципальные власти. И если сначала будет регистрация, то станет понятно, как контролировать численность животных и можно ли регистрировать в одной квартире 15 или 40 кошек».

То, что проблему бесконтрольного разведения питомцев и превращения квартир в зловонные приюты пытаются решить на законодательном уровне, - это хорошо. Но, конечно, такая работа требует продуманных решений. И, возможно, одним из таких шагов станет именно закон об учете животных. Тогда и люди будут более ответственно относиться к решению взять в дом кошку или собаку. И количество когда-то домашних, а впоследствии бродячих собак и кошек, сократится.

Светлана Синцова

Фото из архива ПЛН

 

Теги: #питомцы #законопроект
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Менять летние шины на зимние обязательно до 1 декабря. А как вы понимаете, что пора переобуваться?
В опросе приняло участие 170 человек
27.10.2025, 10:370 Грузовик горел на улице Инженерной в Пскове 27.10.2025, 10:290 Созданные для «Михайловского» иллюстрации к «Борису Годунову» войдут в новое московское издание трагедии Пушкина 27.10.2025, 10:250 Личность одного из подозреваемых в ограблении Лувра установлена с помощью ДНК 27.10.2025, 10:140 Учения пройдут на полигоне «Завеличье» со вторника по четверг
27.10.2025, 10:000 Полтора кота 27.10.2025, 09:590 Футболиста «Зенита» Андрея Мостового пытались похитить 27.10.2025, 09:570 ДТП произошло на Рижском проспекте в Пскове у магазина «Маяк» 27.10.2025, 09:550 Татьяна Мартынова оставила должность заместителя гендиректора ТКД
27.10.2025, 09:490 У россиян началась шестидневная рабочая неделя 27.10.2025, 09:410 «Гайд-парк»: Александр Козловский о работе над бюджетом и задачах псковских единороссов 27.10.2025, 09:350 Каждый пятый родитель не отпускает ребенка до 12 лет одного в школу — опрос 27.10.2025, 09:150 Пушкинский заповедник перейдет на «зимнее расписание» в ноябре
27.10.2025, 08:400 Эксперт рассказала, законно ли работать из отпуска 27.10.2025, 08:200 В Госдуме предложили запретить испытательный срок для женщин с маленькими детьми 27.10.2025, 08:000 Более 90% россиян испытывают трудности при поиске новой работы - опрос 27.10.2025, 07:300 Всемирный день аудиовизуального наследия отмечают 27 октября
27.10.2025, 07:000 Международный день школьных библиотек празднуют 27 октября 26.10.2025, 22:000 Врач рассказала, какие продукты нужно включить в осенний рацион 26.10.2025, 21:400 В Псковской области продолжается розыск великолучанки 26.10.2025, 21:200 Борис Елкин поздравил псковичей с Днём автомобилиста
26.10.2025, 21:000 Более 35% мигрантов не сдали экзамен по русскому языку с первой попытки 26.10.2025, 20:400 Эксперт Роскачества развеяла миф о «правиле пяти секунд» для упавшей на пол еды 26.10.2025, 20:200 Слякоть и снег ожидаются на территории Северо-Запада России на предстоящей неделе 26.10.2025, 20:000 О профессии пожарного рассказали кадетам в Великих Луках
26.10.2025, 19:400 Участок дороги на улице Белинского в Пскове закроют с 28 по 29 октября 26.10.2025, 19:200 Замена дымовой трубы завершается в деревне Выбор Новоржевского округа 26.10.2025, 19:000 Почти пять тысяч человек получили водительские права за прошедший год в Псковской области 26.10.2025, 18:400 Новые арки и более сотни световых консолей украсят Великие Луки к Новому году
26.10.2025, 18:200 Ребёнок пострадал в результате столкновения двух автомобилей в Острове 26.10.2025, 18:000 До +10 градусов и небольшие дожди прогнозируют в Псковской области 27 октября 26.10.2025, 17:400 Митрополит Матфей совершил Литургию в Савво-Крыпецком монастыре 26.10.2025, 17:200 Скорость ограничат на трёх участках трассы Р-23 «Псков» 27 октября
26.10.2025, 17:000 Педагоги псковского Центра лечебной педагогики побывали на экскурсии в «Михайловском» 26.10.2025, 16:400 Делегация школьников Псковской области прибыла в Абхазию 26.10.2025, 16:200 Псковичи потеряли около ста тысяч рублей на дополнительном заработке от мошенников 26.10.2025, 16:030 Псковские пожарные спасли ребенка и женщину из пожара в квартире
26.10.2025, 15:400 Сотрудники библиотеки имени Курбатова приняли участие в Порховских краеведческих чтениях 26.10.2025, 15:200 Великолучане примут участие в международной конференции, посвящённой 80-летию окончания Второй мировой войны 26.10.2025, 15:000 Вопросы сотрудничества по созданию Передовой школы Псковской области обсудили в Санкт-Петербурге 26.10.2025, 14:400 В России изменились правила профилактических медосмотров детей
26.10.2025, 14:200 Псковские педагоги стали участниками Всероссийского форума учителей истории и обществознания 26.10.2025, 14:000 Александр Котов: Автотранспорт соединяет пространства, сближает регионы и объединяет города 26.10.2025, 13:400 Все начинается с малого 26.10.2025, 13:200 Шестидневная рабочая неделя ждет россиян
26.10.2025, 13:000 Псковский музей стал частью «Нумизматического маршрута» 26.10.2025, 12:400 Более 400 школьников Великих Лук приняли участие в интеллектуальной игре «Знатоки олимпизма» 26.10.2025, 12:200 Урок по дорожной безопасности провели для школьников в Новосокольниках 26.10.2025, 12:000 Игорь Иванов: Труд автомобилистов – становой хребет логистики и транспортной системы
26.10.2025, 11:400 В Госдуме рассказали, кому могут предоставить субсидии на покупку квартиры 26.10.2025, 11:200 Педиатрическая школа СЗФО состоялась в Пскове 26.10.2025, 11:000 В Пскове пройдёт творческий вечер археолога Сергея Салмина 26.10.2025, 10:400 В МВД рассказали о новой схеме мошенничества от сотрудников маркетплейсов
26.10.2025, 10:200 Концерт камерной классической музыки пройдет в Пскове 9 ноября 26.10.2025, 10:000 Возрождаемый в пустошкинской деревне Вербилово монастырь находится в стадии реорганизации 26.10.2025, 09:400 Юрист рассказала, кто сможет увеличить важную часть пенсии в два раза 26.10.2025, 09:200 Митрополит Матфей возглавил всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре
26.10.2025, 09:000 День автомобилиста отмечается в России 26 октября 25.10.2025, 22:002 В Госдуме рассказали, как получить перерасчет пенсии за стаж до 1997 года 25.10.2025, 21:300 В Псковской области стартовал информационный тур, посвященный 100-летию со дня кончины святителя Тихона 25.10.2025, 21:000 Скончался заслуженный артист РФ Алексей Золотницкий
25.10.2025, 20:331 Режим беспилотной опасности в Псковской области снят 25.10.2025, 20:300 Ограничение скорости введут на участках трасс М-9 и А-122 в Псковской области 26 октября 25.10.2025, 20:000 Псковский народный коллектив фольклорного ансамбля «Уграда» отметил 25-летний юбилей 25.10.2025, 19:300 Псковичей приглашают на просмотр документально-игрового фильма про Ледовое побоище
25.10.2025, 19:000 Александр Козловский поздравил Станцию переливания крови Псковской области с 65-летней годовщиной 25.10.2025, 18:470 Джазовый оркестр имени Олега Лундстрема выступил в Пскове 25.10.2025, 18:400 Вечер памяти поэта Андрея Полонского пройдет в псковском микрорайоне Овсище 25.10.2025, 18:200 Ушел из жизни экс-председатель Фонда имущества Псковской области Олег Сергеев
25.10.2025, 18:000 Торжественное закрытие гребного сезона состоялось на базе «Ника» в Пскове 25.10.2025, 17:400 Об истекающем «чужой кровью» Годунове и подлоге от купца Бычкова: к выпуску готовят новую «Михайловскую пушкиниану» 25.10.2025, 17:200 Сбитую машиной бенгальскую кошку разыскивают в Пскове 25.10.2025, 17:032 Олег Брячак: Новое название партии «Справедливая Россия» звучит более лаконично
25.10.2025, 17:000 Выставка великолукского краеведческого музея к 100-летию Александра Матросова открылась в Москве 25.10.2025, 16:400 До +9 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 26 октября 25.10.2025, 16:200 В Псковской области объявлена беспилотная опасность 25.10.2025, 16:200 Псковские полицейские напомнили детям о правилах дорожного движения
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru