Общество

Псковские педагоги стали участниками Всероссийского форума учителей истории и обществознания

Всероссийский форум учителей истории и обществознания, объединивший более 400 педагогов из 84 субъектов Российской Федерации, прошёл в Москве на площадке Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел (МГИМО МИД) 23-24 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования.

Фото здесь и далее: Псковский областной институт повышения квалификации работников образования

Псковскую область на форуме представили директор Гимназии № 29 г. Пскова Елена Синева, директор Псковского технического лицея Светлана Озерова, учитель истории и обществознания Средней общеобразовательной школы №12 имени маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского города Великие Луки Ольга Семенова и доцент кафедры управления развитием образовательных систем ПОИПКРО Алена Минава.

Участие в пленарном заседании «Защита исторической правды: вклад учителей истории и обществознания» форума принял Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Сегодня на форуме мы говорим о преподавании истории и обществознания – двух важнейших ключевых предметах, формирующих мировоззрение наших школьников. Важной темой обсуждения станет увеличение часов на изучение истории. Со своей стороны мы подготовили единые программы, внедряем единые учебники по истории. Многие из вас уже работают с учебниками для старших классов», – отметил Министр.

Форум организован по инициативе Министерства просвещения РФ совместно с Российским обществом «Знание», Российским военно-историческим обществом и Институтом содержания и методов обучения им. В.С. Леднева. Второй день форума был посвящен чествованию победителей Всероссийского конкурса методических разработок по историческому просвещению.