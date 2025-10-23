Общество

Всемирный день аудиовизуального наследия отмечают 27 октября

В 2005 году на своей 33-й сессии Генеральная конференция ЮНЕСКО утвердила резолюцию, в которой провозгласила 27 октября Всемирным днём аудиовизуального наследия — в ознаменование годовщины принятия в 1980 году Рекомендации об охране и сохранении движимых изображений и в качестве механизма для повышения общей информированности о необходимости принятия срочных мер для признания важности аудиовизуальных документов как неотъемлемой части национальной идентичности.

Фото: freepik

Аудиовизуальное наследие включает фильмы, теле– и радиопрограммы, аудио– и видеозаписи, которые стали основными носителями информации в 20 веке. Они помогают преодолевать языковые и культурные барьеры и являются дополнением к письменным источникам. Аудиовизуальные архивы отражают культурное и социальное разнообразие, служат свидетельством коллективной памяти и важным источником знаний.

Сохранение этого наследия — ключевая задача архивных учреждений. ЮНЕСКО играет ведущую роль в защите аудиовизуальных материалов, создав в 1997 году международный реестр «Память мира», включающий более 300 аудиовизуальных объектов мирового значения. В России аудиовизуальная история хранится в Государственном фонде телевизионных и радиопрограмм с около 5 миллионами единиц хранения.

Каждый год Всемирный день аудиовизуального наследия посвящен определенной теме и включает круглые столы, конференции, публичные лекции и показы фильмов. ЮНЕСКО также инициировала проект «Оцифровывание нашей общей истории», направленный на рациональное использование технических и социальных факторов, угрожающих культурному наследию, пишет calend.ru.

Этот день подчеркивает важность аудиовизуальных материалов как отражения нашего общего наследия и памяти, способствуя свободному распространению идей.