Общество

Студенты Псковского политехнического колледжа посетили завод «Титан-Полимер»

Студенты Псковского политехнического колледжа посетили одно из ведущих высокотехнологичных предприятий региона завод «Титан-Полимер» в Пскове 27 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе завода. В рамках просветительского проекта «Технологическая перспектива» они встретились с генеральным директором завода Борисом Табаевым и прошли экскурсию по производственным мощностям.

Фото здесь и далее: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

Во время встречи Борис Табаев рассказал о направлениях работы завода и перспективах его развития. Он также представил инжиниринговый центр «Титан. Полимер. Инжиниринг», который откроется в особой экономической зоне «Моглино». Этот центр будет заниматься внедрением инновационных полимерных материалов для различных отраслей промышленности. Новейшие разработки, включая производство ПЭТ и ПБТ, помогут укрепить технологическое лидерство страны.

Директор по производству Артем Гребенщиков провел студентов по цехам предприятия. Студенты увидели ключевые этапы производства БОПЭТ пленок, начиная от подготовки полимерного материала и экструзии до ориентационной вытяжки. Они также посетили заводскую лабораторию, где специалисты контролируют качество сырья и готовой продукции на всех стадиях производственного процесса.

Сейчас более 30% сотрудников завода составляют специалисты младше 35 лет, среди которых есть выпускники Псковского политехнического колледжа. Предприятие активно усиливает партнерство с учебными заведениями региона, формируя кадровый резерв для местной промышленности.

Борис Табаев отметил: «Завод развивается и ежегодно привлекает все больше молодых специалистов. Мы рады поддерживать их, помогая осваивать новые профессии и строить карьеру на нашем производстве. У нас созданы все условия для обучения и стажировок студентов».

Заместитель директора по учебно-производственной работе колледжа Светлана Игнатьева добавила: «Для наших студентов важно увидеть современное производство и технологии. Эта встреча на заводе «Титан-Полимер» поможет им лучше связать теорию и практику, а также осознанно подойти к выбору профессии, понимая реальные потребности рынка труда».