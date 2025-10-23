Некоторые поезда в Псковской и Ленинградской областях временно изменили маршрут по техническим причинам

Появилось видео смертельного ДТП с трехмесячным ребенком на трассе Великий Новгород – Псков

В Псковской области задержаны два криминальных авторитета. ВИДЕО

Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП на трассе «Великий Новгород – Псков»

СМИ: Экс-чиновник из Псковской области задержан по подозрению в миллиардных хищениях

Сервер пятого поколения МЛТ-С совместной разработки Ростеха и Т1 внесен в реестр РЭП

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Мэры - вице-губернаторы, 440 часов для Шлосберга* и есть ли жизнь без европейских унитазов?

Почти 330 заявок подали псковичи на премию «Россия — страна возможностей»

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Постскриптум». Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова. Основные темы программы сегодня: «Переобулся»: почему Трамп отменил встречу с Путиным?

Есть ли жизнь без европейских унитазов? ЕС утвердил 19-й пакет антироссийских санкций.

440 часов для Льва Шлосберга*: гособвинитель просит приговорить иноагента к обязательным работам.

Октябрьская сессия областного Собрания: 15 вопросов и парламентский час по молодежной политике.

А также: нужно ли включать мэров в состав региональных правительств и нормально ли, что чиновники зарабатывают больше других россиян?

Политические темы прошлой недели обсудим с главным редактором ПЛН, политическим обозревателем Александром Савенко. Телефон прямого эфира – 56-73-72. *В соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов.