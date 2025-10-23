Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Мэры - вице-губернаторы, 440 часов для Шлосберга* и есть ли жизнь без европейских унитазов?

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Постскриптум». Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова.
Основные темы программы сегодня:
- «Переобулся»: почему Трамп отменил встречу с Путиным?
- Есть ли жизнь без европейских унитазов? ЕС утвердил 19-й пакет антироссийских санкций.
- 440 часов для Льва Шлосберга*: гособвинитель просит приговорить иноагента к обязательным работам.
- Октябрьская сессия областного Собрания: 15 вопросов и парламентский час по молодежной политике.
- А также: нужно ли включать мэров в состав региональных правительств и нормально ли, что чиновники зарабатывают больше других россиян?
- Политические темы прошлой недели обсудим с главным редактором ПЛН, политическим обозревателем Александром Савенко.
Телефон прямого эфира – 56-73-72.
*В соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов.
