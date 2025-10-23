«Постскриптум»: Мэры - вице-губернаторы, 440 часов для Шлосберга* и есть ли жизнь без европейских унитазов? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 27 октября. Об итогах минувшей недели рассказали ведущие Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова.
Основные темы программы сегодня:
«Переобулся»: почему Трамп отменил встречу с Путиным?
Есть ли жизнь без европейских унитазов? ЕС утвердил 19-й пакет антироссийских санкций
440 часов для Льва Шлосберга*: гособвинитель просит приговорить иноагента к обязательным работам
Октябрьская сессия областного Собрания: 15 вопросов и парламентский час по молодежной политике
А также: нужно ли включать мэров в состав региональных правительств и Нормально ли, что чиновники зарабатывают больше других россиян?
*В соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов.