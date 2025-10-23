Общество

«Ростелеком» первым начал установку роутеров нового поколения в Псковской области

Отечественные Wi-Fi-роутеры шестого поколения (Wi-Fi 6) с передовым чипсетом AX3000 теперь доступны для подключения домашнего интернета «Ростелекома» в Псковской области. Они обеспечивают повышенную скорость передачи данных (до 3 Гбит в секунду), широкий радиус покрытия, возможность одновременного подключения большого числа устройств и усиленную защиту по современному стандарту безопасности WPA3.

Фотографии: «Ростелеком»

Мощный чипсет нового поколения отвечает за надежную и широкую зону покрытия Wi-Fi, а также лучше справляется с помехами — интернет стабильно работает в многоэтажных домах, где вокруг множество других сетей. Кроме того, для качественного покрытия даже в дальней комнате в квартире не нужна система из нескольких модулей для ретрансляции сигнала, устройство уже оснащено mesh-технологией. Благодаря современным технологиям модуляции сигнала Wi-Fi 6 передает данные в два раза быстрее, чем роутеры предыдущего поколения, видео высокого качества не зависает, а сайты открываются мгновенно.

Роутер шестого поколения обеспечивает обмен данных для множества устройств одновременно, в отличие от устаревших моделей, где соединение происходит по очереди. Это обеспечивает стабильную связь даже при подключении десятков устройств: от смартфонов и ноутбуков, до телевизоров, роботов-пылесосов и других умных устройств. Кроме того, роутер умно расходует энергию подключенных устройств, что продлевает время их работы между зарядками.

«Современные технологии выходят на новый уровень, и мы стремимся, чтобы инновационные решения были доступны каждому абоненту. Установка роутеров Wi-Fi 6 — это не просто технический апгрейд, это новый уровень комфорта для пользователей. Теперь каждый абонент “Ростелекома” может наслаждаться стабильным интернетом, который адаптируется под нужды его умного дома, обеспечивая безупречную связь для всех устройств одновременно. Это шаг в будущее, которое начинается прямо у вас дома», - сказала директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова.

С 27 октября новое оборудование доступно по всей России. Роутеры шестого поколения могут выбрать как новые клиенты, так и действующие абоненты домашнего интернета «Ростелекома». Новые клиенты могут взять оборудование в аренду в рамках акции «Тест-драйв», которая позволяет попробовать все преимущества домашнего интернета и других цифровых сервисов «Ростелекома» в течение 30 дней бесплатно.

Настройку нового оборудования проводят специалисты «Ростелекома». Для этого необходимо оформить заявку на сайте компании или по единому бесплатному номеру: 8-800-100-08-00.