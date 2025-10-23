Общество

Умер бывший врач Псковской детской городской поликлиники Николай Светенко

На 76-м году жизни скончался бывший врач Псковской детской городской поликлиники Николай Светенко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве здравоохранения Псковской области.

Николай Светенко закончил Ростовский государственный медицинский институт по специальности «Педиатрия», квалификация «Врач-педиатр».

С 1988 по 2001 работал заведующим отделением реабилитации Псковской детской городской поликлиники. Его труд и преданность профессии принесли много пользы детям и их семьям, отметили в министерстве.

«Министерство здравоохранения Псковской области выражает глубокие соболезнования родным и близким, а также коллегам Николая Николаевича», - добавили коллеги.

Отпевание состоится в Пскове в храме Успения Пресвятой Богородицы (Рижский проспект, 3) во вторник, 28 октября, в 11:00.