Общество

В Госдуме попросили проверить операторов мобильной связи из-за жалоб

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой проверить действия операторов мобильной связи из-за жалоб абонентов на списание минут при прерванных вызовах.

«Прошу вас провести проверку действий основных операторов сотовой связи на предмет соответствия их практики тарификации неустановившихся вызовов требованиям законодательства о защите прав потребителей и правилам оказания услуг связи», - сказано в обращении.

Чернышов также просит РКН дать оценку соблюдению принципов добросовестности и прозрачности в информировании абонентов об условиях списания средств, пишет РИА Новости.

В документе вице-спикер ГД рассказал, что россияне массово сообщают, что при исходящих звонках соединение обрывается после одного-трех гудков, а автоответчик сообщает о недоступности или занятости абонента, при этом минуты списываются.

Чернышов отметил, что такая практика особенно бьет по тем, кто пользуется старыми тарифами с ограниченными пакетами минут, и приводит к необоснованным финансовым потерям.

По его словам, складывается впечатление, что операторы целенаправленно внедряют механизмы, увеличивающие потребление платных услуг на фоне ограничений работы альтернативных способов связи.