Общество

В Палкинском районе школу обяжут оборудовать кабинет психолога по решению суда

По иску Палкинской районной прокуратуры местная администрация и Харлапковская основная школа обязаны создать и оснастить всем необходимым кабинет педагога-психолога в деревне Слопыгино. Решение вынесено Печорским районным судом, полностью удовлетворившим требования надзорного ведомства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в Харлапковской школе отсутствует кабинет педагога-психолога, а также необходимое оборудование: набор материалов для детского творчества, набор для психологического развития и коррекции детей с особыми образовательными потребностями, комплект аудио-, видеозаписей, персональный компьютер и другое необходимое оборудование.

Печорский районный суд исковые требования прокуратуры района удовлетворил.

Администрация Палкинского района в настоящее время организовала работу по закупке необходимого оборудования с последующим оборудованием кабинета в здании школы.