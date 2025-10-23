Общество

Первый в эпидсезоне случай гриппа зарегистрировали в Псковской области

Зарегистрирован первый лабораторно подтвержденный положительный результат гриппа А (Н3N2) у непривитого от гриппа ребенка, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области. Помимо этого, с 20 по 26 октября зафиксировано 3577 случаев ОРВИ, что на 2,2% ниже уровня предыдущей недели. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 61%. В городе Пскове выявлено 1426 случаев ОРВИ, или 39,9% от общего количества по региону

За неделю госпитализировано 29 человек с симптомами ОРВИ, что на 10 случаев больше, чем на предыдущей неделе.

В структуре циркулирующих вирусов определялись в основном респираторные вирусы негриппозной этиологии.

«Управление Роспотребнадзора по Псковской области рекомендует сделать прививку от гриппа до начала подъема заболеваемости: как правило, рост случаев гриппа и ОРВИ наблюдается в ноябре — декабре», - сообщили в ведомстве.