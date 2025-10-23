Общество

«Собственной персоной»: Юрий Сорокин о производстве, депутатской работе и поддержке спорта. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Собственной персоной», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 28 октября.

Гость студии - заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, директор ООО «Псков-Полимер» (бренд Nordman) Юрий Сорокин.

От текущего года для российской экономики никто ничего позитивного не ждал. А как получается на деле - хуже некуда или жить можно? Каким текущий год является для легкой промышленности? Как заводу «Псков-Полимер» удается не только держаться на плаву, но и развиваться? Насколько грядущее повышение НДС может ударить по малому и среднему бизнесу? Санкции – это проблема или окно возможностей для отечественного бизнеса? Широкий круг экономических вопросов с гостем студии обсудил ведущий Олег Добрынин. Также они поговорили о его депутатской деятельности и поддержке спорта.