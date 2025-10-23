Навигация на Талабские острова завершится в ноябре

Навигация пассажирских катеров на Талабские острова в Псковском районе завершится в 5 ноября. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»
Последний в этом году рейс до островов муниципальное унитарное предприятие «Колхоз имени «Залита» совершит 4 ноября. Сама навигация стартовала 19 апреля.
По предварительным данным муниципальной флотилии, за прошедший сезон число перевезенных пассажиров уже превысило 13 тысяч человек.
С 5 ноября экипажи муниципальной флотилии приступят к плановым работам по подготовке катеров к зиме, который суда проводят на суше.