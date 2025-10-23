Общество

Навигация на Талабские острова завершится в ноябре

Навигация пассажирских катеров на Талабские острова в Псковском районе завершится в 5 ноября. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Последний в этом году рейс до островов муниципальное унитарное предприятие «Колхоз имени «Залита» совершит 4 ноября. Сама навигация стартовала 19 апреля.

По предварительным данным муниципальной флотилии, за прошедший сезон число перевезенных пассажиров уже превысило 13 тысяч человек.

«Таким образом, мы превысили прошлогоднюю статистику. Точные цифры сообщим чуть позже, по завершению навигации. В целом, несмотря на периоды дождливой погоды, пассажиропоток на острова не снижался, и сезон был активным», – отметила Наталья Федорова.

С 5 ноября экипажи муниципальной флотилии приступят к плановым работам по подготовке катеров к зиме, который суда проводят на суше.