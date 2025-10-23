Общество

Михаил Ведерников и «Газпром» обсудили развитие газификации в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с руководством ПАО «Газпром», в ходе которой были обсуждены ключевые направления взаимодействия. В переговорах участвовали заместитель председателя Правления компании Виталий Маркелов и член Правления – начальник Департамента ПАО «Газпром» Владимир Марков. Об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

Центральной темой обсуждения стала Программа развития газификации Псковской области. Как отметил губернатор, с 2021 по 2025 годы в регионе были газифицированы 42 населенных пункта. В том числе впервые газ пришел в Пушкинские Горы – на год раньше запланированных сроков. Также газифицирован Святогорский Свято-Успенский монастырь. Строительство межпоселковых газопроводов продолжится.

Отдельно стороны рассмотрели вопрос погашения задолженности теплоснабжающими организациями региона за поставленный природный газ. Виталий Маркелов отметил, что, несмотря на существующие сложности, график платежей по основным показателям соблюдается.

Кроме того, на встрече затронули социально значимую инициативу. В рамках поручения Президента России «Газпром» обеспечивает безвозмездные поставки газа на мемориальные комплексы.

«На территории Псковской области благодаря поддержке Председателя Правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера с ноября 2022 года семь "Вечных огней" были обеспечены природным газом на безвозмездной основе. Это важно и значимо для жителей нашего региона», — констатировал губернатор.

Михаил Ведерников также поблагодарил руководство «Газпрома» за внимание к вопросам развития Псковской области.