Михаил Ведерников и «Газпром» обсудили развитие газификации в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с руководством ПАО «Газпром», в ходе которой были обсуждены ключевые направления взаимодействия. В переговорах участвовали заместитель председателя Правления компании Виталий Маркелов и член Правления – начальник Департамента ПАО «Газпром» Владимир Марков. Об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram
Центральной темой обсуждения стала Программа развития газификации Псковской области. Как отметил губернатор, с 2021 по 2025 годы в регионе были газифицированы 42 населенных пункта. В том числе впервые газ пришел в Пушкинские Горы – на год раньше запланированных сроков. Также газифицирован Святогорский Свято-Успенский монастырь. Строительство межпоселковых газопроводов продолжится.
Отдельно стороны рассмотрели вопрос погашения задолженности теплоснабжающими организациями региона за поставленный природный газ. Виталий Маркелов отметил, что, несмотря на существующие сложности, график платежей по основным показателям соблюдается.
Кроме того, на встрече затронули социально значимую инициативу. В рамках поручения Президента России «Газпром» обеспечивает безвозмездные поставки газа на мемориальные комплексы.
Михаил Ведерников также поблагодарил руководство «Газпрома» за внимание к вопросам развития Псковской области.