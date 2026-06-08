Правительство внесло в ГД законопроект о модернизации «Почты России»

Правительство представило законопроект о модернизации «Почты России», сообщило Минцифры.

«Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на поддержку Почты России, ее модернизацию и повышение удобства почтовых сервисов для граждан», — говорится в публикации на платформе «Макс».

Среди прочего документ предусматривает, что банки перестанут брать с «Почты России» комиссию за прием электронных платежей за жилье и коммунальные услуги, что избавит население от скрытых сборов при оплате через почту. При этом квитанции будут рассылать через портал «Госуслуги», чтобы люди могли получать и оплачивать их, не дожидаясь бумажного письма.

Бумажные квитанции будут по-прежнему доставлять пенсионерам и льготникам, а также тем, у кого нет учетной записи на «Госуслугах». Эта функция останется бесплатной.

Отдельное положение законодательно закрепляет статус электронной информационной системы «Почты России». Физические лица и компании смогут создавать цифровые почтовые ящики и получать через них юридически значимые документы. Это позволит ускорить и упростить некоторые процедуры.

Кроме того, «Почта России» сможет привлекать другие юрлица и индивидуальных предпринимателей к обработке и доставке писем и посылок, что ускорит процесс. Графики работы почтовых отделений скорректируют с учетом реальной нагрузки и потребностей местных жителей.

Предполагается также ограничить круг организаций, имеющих доступ к почтовым ящикам в многоквартирных домах. Пользоваться ими смогут только «Почта России» и управляющие компании, выбранные общим собранием собственников. Это избавит жильцов от нежелательной рекламы.

Еще одним нововведением станет прием и доставка через почту заявлений о предоставлении государственных и муниципальных услуг. Благодаря этому люди смогут получать такие услуги без визита в соответствующие ведомства, что особенно актуально для отдаленных населенных пунктов.