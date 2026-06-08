Облако плазмы может вызвать сильную магнитную бурю на Земле

Облако плазмы, выброшенное Солнцем еще на прошлой неделе, дошло до Земли и может вызвать сильную магнитную бурю, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Официально объявленный завершившимся и почти уже забытый всплеск солнечной активности начала месяца по расчетам приведет сегодня к сильной (уровня до G3) магнитной буре планетарного масштаба», — говорится в Telegram-канале учреждения.

Как пояснили астрономы, математические модели показывают, что сегодня около Земли «по каким-то неведомым траекториям вынырнет» последнее из облаков плазмы, выброшенных Солнцем еще 6 июня в другом направлении.

«Уверенность моделей в таком сценарии впечатляет. Вероятность бури на сегодня оценивается в 96 процентов, а также в 85 процентов оцениваются шансы, что событие продлится более суток и зацепит еще и завтрашний день», — полагают ученые.

Источником для прогноза стали данные космического аппарата STEREO, который смотрит сбоку на Землю и Солнце с расстояния около 100 миллионов километров. Снимки, полученные со спутника накануне, показывают, что облако плазмы направлено точно на Землю, пишет РИА Новости.

«Также работающие около Земли коронографы выдали информацию о событии типа гало — так классифицируются выбросы, направленные к Земле. В общем, результат узнаем очень скоро. Согласно расчетам, плазма может прийти к Земле уже в течение двух-трех часов», — добавили в лаборатории.

Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые в свою очередь приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. При сильных бурях случаются нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.