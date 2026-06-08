Облако плазмы может вызвать сильную магнитную бурю на Земле

Облако плазмы, выброшенное Солнцем еще на прошлой неделе, дошло до Земли и может вызвать сильную магнитную бурю, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Как пояснили астрономы, математические модели показывают, что сегодня около Земли «по каким-то неведомым траекториям вынырнет» последнее из облаков плазмы, выброшенных Солнцем еще 6 июня в другом направлении.
Источником для прогноза стали данные космического аппарата STEREO, который смотрит сбоку на Землю и Солнце с расстояния около 100 миллионов километров. Снимки, полученные со спутника накануне, показывают, что облако плазмы направлено точно на Землю, пишет РИА Новости.
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые в свою очередь приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. При сильных бурях случаются нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.