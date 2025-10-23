Псковcкая обл.
Общество

Сергей Вострецов требует гарантий для рабочих мест и зарплат в 2026 году

29.10.2025 10:15

Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов выступил с резкой критикой условий программы переобучения, которая была продлена до 2026 года. В своём Telegram-канале он подчеркнул важность данной инициативы, но отметил, что без четких условий она может оказаться бесполезной.

Правительство России готовит расширение федеральной программы профессионального переобучения и повышения квалификации граждан, изначально рассчитанной до конца 2025 года. Минтруд и Минэкономразвития предлагают продлить инициативу на 2026 год с увеличением финансирования и охвата, чтобы адаптировать россиян к стремительно меняющемуся рынку труда. Программа, запущенная в рамках национального проекта «Демография» и «Производительность труда», уже помогла более 1,2 млн человек освоить новые профессии. Однако профсоюзы, в частности объединение СОЦПРОФ, настаивают: переобучение должно сопровождаться гарантиями трудоустройства и достойной оплаты, иначе оно останется «бумажной поддержкой».

«СОЦПРОФ полностью поддерживает продление программы переобучения на 2026 год — это жизненно необходимо в условиях цифровизации и импортозамещения», — заявил Сергей Вострецов.

Он отметил, что многие рабочие из убыточных заводов успешно переходят в новые сферы, такие как IT и логистика, благодаря этим курсам. Однако он добавил: «Давайте говорить честно: переобучение без гарантированного трудоустройства и достойной зарплаты — это не поддержка, а иллюзия».

Сергей Вострецов также изложил требования профсоюзов к программе: «Во-первых, обязательные договоры с работодателями до начала обучения — с указанием вакансии, зарплаты не ниже средней по отрасли и испытательного срока не более месяца. Во-вторых, региональные квоты: не менее 70% мест — для жителей малых городов и моногородов, где безработица зашкаливает. В-третьих, контроль за качеством: если менее 60% выпускников трудоустроены — образовательная организация теряет аккредитацию и возвращает деньги».

Он также подчеркнул необходимость достойной оплаты труда после переобучения: «Зарплата после переобучения должна быть не ниже 2 МРОТ в регионе, иначе это не развитие, а эксплуатация. Без этого программа превратится в отчётность для галочки, а не в реальный лифт социальной мобильности. Люди не должны учиться ради красивого сертификата — они должны учиться, чтобы жить лучше!».

Источник: Псковская Лента Новостей
