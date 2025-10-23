Общество

Новый сериал о борьбе с киберпреступностью предлагают посмотреть псковичам

Жители Псковской области могут посмотреть детективный веб-сериал «На краю» о борьбе с киберпреступностью, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области. Проект посвящен борьбе с мошенничеством и защите прав граждан.

Сюжет сериала рассказывает о девушке Ане, которая всегда мечтала расследовать преступления. «Но настоящие преступники — не как в книгах Агаты Кристи. Они не оставляют вежливых записок и не играют по правилам… Что ждет героиню в темном гараже? Успеет ли она скрыться? И какую роль сыграет ее сосед - ворчливый следователь на пенсии?» — говорится в описании сериала.

Ответы на эти вопросы можно найти в первой серии. Сериал создан ООО «РВ» при поддержке ФАДН России и АНО «ИРИ».

Первая серия уже доступна в сервисе VK Видео.