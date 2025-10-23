Общество

Начинается видеотрансляция программы «Экосреда»: Быть экологичным проще, чем кажется

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Экосреда», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Быть экологичным проще, чем кажется. В этом уверены ведущий программы «Экосреда» Сергей Елизаров и руководитель отделения социальной занятости «ПроЗА» Псковской родительской общественной благотворительной организации «Я и ты»

Анастасия Нестерова.

Что такое экологичность и и как взаимодействовать с окружающим миром, не принося ему вреда? Об этом и многом другом — сегодня на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Программа выходит при поддержке завода «Титан-Полимер».