Общество

Социальный комитет Собрания не поддержал увеличение выплат ветеранам труда

Гражданам, имеющим статус «Ветеран труда Псковской области», предложили увеличить выплаты на 5%. Таким образом, ежемесячная денежная выплата может увеличиться на 491 рубль. Данный законопроект рассмотрели на заседании комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания 29 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С законодательной инициативой выступили депутаты из фракции КПРФ Петр Алексеенко и Дмитрий Михайлов. В пояснительной записке отмечается, что реализация положений представленного проекта закона Псковской области не требует больших затрат.

«С 1 января произошла индексация на 4,5%. Мы ждали, когда правительство произведет индексацию, но не дождались и взяли инициативу в свои руки. Это повышение должно покрыть инфляцию», — выступил Дмитрий Михайлов.

«Мы не можем поддержать. Есть и другие категории граждан. Если рассматривать в целом, то индексацию нужно проводить для всех. Мы завязаны на законе об областном бюджете и предусматриваем средства в начале года. В законопроекте не определен источник компенсации затрат. Мы сделали расчеты, если мы поддержим, то потребность бюджета составит более 1,5 миллиона рублей, а в 2026 году — более 10 млн рублей. Поэтому не можем поддержать», — сказала министр социальной защиты Псковской области Ольга Евстигнеева.

«За» проголосовал один депутат, Дмитрий Михайлов, три парламентария были «против», Артур Гайдук («Яблоко») воздержался от голосования.