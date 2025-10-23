Социальный комитет Собрания не поддержал увеличение выплат ветеранам труда

Гражданам, имеющим статус «Ветеран труда Псковской области», предложили увеличить выплаты на 5%. Таким образом, ежемесячная денежная выплата может увеличиться на 491 рубль. Данный законопроект рассмотрели на заседании комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания 29 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
С законодательной инициативой выступили депутаты из фракции КПРФ Петр Алексеенко и Дмитрий Михайлов. В пояснительной записке отмечается, что реализация положений представленного проекта закона Псковской области не требует больших затрат.
«С 1 января произошла индексация на 4,5%. Мы ждали, когда правительство произведет индексацию, но не дождались и взяли инициативу в свои руки. Это повышение должно покрыть инфляцию», — выступил Дмитрий Михайлов.
«За» проголосовал один депутат, Дмитрий Михайлов, три парламентария были «против», Артур Гайдук («Яблоко») воздержался от голосования.