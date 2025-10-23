Общество

Полуфиналистки конкурса красоты стали участницами программы «Легенды Пскова»

Полуфиналистки конкурса «Мисс и Миссис Псков» приняли участие в новой программе «Легенды Пскова», проходившей в центре загородного отдыха «Лукоморье», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы фестиваля красоты.

Фото здесь и далее: Татьяна Савраева

Участницы программы погрузились в историю города и исследовали свои внутренние переживания.

В ходе мероприятия, по словам организаторов, участницы испытывали сильные эмоции. Они занимались поиском послания в бутылке, создавали нити-обереги и обсуждали темы силы, любви и верности. Эти моменты помогли им осознать связь с историей и культурой Пскова.

Участницы ощутили город как часть себя, а не просто как объект из учебника. Объятия и слова, произнесенные после программы, подтвердили успешность мероприятия.

Напомним, впервые в истории фестиваля «Мисс и Миссис Псков» ведущей финальной церемонии станет главная королева России — Миссис Россия-2025 Екатерина Семенова. Финал пройдет в спортивно-развлекательном центре «Простория» 22 ноября.