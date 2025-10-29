Общество

Детские пособия и пенсии в ноябре псковичи получат досрочно

В связи с тем, что в ноябре этого года даты выплат детских пособий и пенсий выпадают на праздничный день, средства получателям региона отделением Социального фонда России по Псковской области будут выплачены досрочно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения.

Так, на банковские карты и счета получателей 1 ноября поступят:

Единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;

Выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до трех лет;

Ежемесячная выплата на ребенка военнослужащих по линии СФР.

Ежемесячную выплату из средств материнского капитала на детей до трех лет жители региона получат по привычному графику — 5 ноября.

Досрочно — 7 ноября — будет перечислено пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.

Напоминаем, что перечисления осуществляются в текущем месяце за предыдущий. Это значит, что в ноябре получателям детских пособий поступят выплаты за октябрь.

Пенсию за ноябрь на карты и банковские счета псковские пенсионеры, чьи даты выплат по графику 9 и 22 числа, получат досрочно – 6 и 20 ноября соответственно. Досрочная выплата распространяется на все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности.

Выплата пенсионерам поступит по привычному графику 11 ноября.

Отделение СФР обращает внимание граждан на то, что деньги зачисляются в течение всего дня. Если пособия не поступят на счет утром, нужно дождаться поступления средств до окончания дня.

Почтальоны начнут доставку пенсий на дом с 5 ноября. С этого же времени можно будет получить пенсию в кассе почтового отделения. Доставка пенсий через почту продлится до 25 ноября. Уточнить информацию о дате доставки пенсии можно в отделениях «Почты России».

Задать вопросы специалистам отделения СФР по Псковской области можно по номеру: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный) или в социальных сетях фонда.