Детские пособия и пенсии в ноябре псковичи получат досрочно

В связи с тем, что в ноябре этого года даты выплат детских пособий и пенсий выпадают на праздничный день, средства получателям региона отделением Социального фонда России по Псковской области будут выплачены досрочно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения.
Так, на банковские карты и счета получателей 1 ноября поступят:
Ежемесячную выплату из средств материнского капитала на детей до трех лет жители региона получат по привычному графику — 5 ноября.
Досрочно — 7 ноября — будет перечислено пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.
Напоминаем, что перечисления осуществляются в текущем месяце за предыдущий. Это значит, что в ноябре получателям детских пособий поступят выплаты за октябрь.
Пенсию за ноябрь на карты и банковские счета псковские пенсионеры, чьи даты выплат по графику 9 и 22 числа, получат досрочно – 6 и 20 ноября соответственно. Досрочная выплата распространяется на все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности.
Выплата пенсионерам поступит по привычному графику 11 ноября.
Почтальоны начнут доставку пенсий на дом с 5 ноября. С этого же времени можно будет получить пенсию в кассе почтового отделения. Доставка пенсий через почту продлится до 25 ноября. Уточнить информацию о дате доставки пенсии можно в отделениях «Почты России».
Задать вопросы специалистам отделения СФР по Псковской области можно по номеру: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный) или в социальных сетях фонда.