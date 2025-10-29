Общество

День инженера-механика празднуют в России 30 октября

Каждый год 30 октября свой профессиональный праздник в России отмечают работники инженерно-технических специальностей различных отраслей промышленности — это День инженера-механика. Начало празднованию положил приказ Главкома ВМФ от 1996 года. Но отсчет принято вести с 1854 года, когда на российском флоте был образован корпус инженеров-механиков, а подготовкой этих специалистов занималось техническое училище морского ведомства в Кронштадте.

Инженером-механиком называют специалиста с высшим техническим образованием в области проектирования, конструирования и эксплуатации технологического оборудования. Их задачей является проектирование, создание, тестирование и ввод в эксплуатацию различных устройств. Но, в действительности, к специалистам данной профессии предъявляются более высокие и разносторонние требования.

Та же действительность показывает, что инженер-механик является самой востребованной обществом профессией, также это самая универсальная и самая востребованная специальность среди инженеров. Инженеры-механики создают окружающее нас технологическое пространство и взращивают высокие технологии.

История знает интересные примеры творчества инженеров, которых, без натяжки, можно назвать инженерами-механиками. В августе 1908 года американский инженер и промышленник Генри Форд начал производство новой модели автомобиля, в мае 1913 года совершил первый полет первый в мире многомоторный самолет «Русский витязь» инженера Сикорского, а в октябре 1945 года американский инженер Перси Спенсер запатентовал микроволновую печь, пишет Calend.ru.

В России эта профессия всегда пользовалась уважением и любовью. Ведь недаром одним из народных героев является лесковский Левша, а имя известного механика-самоучки Ивана Кулибина даже стало именем нарицательным для обозначения любого русского инженера-изобретателя.