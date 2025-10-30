Общество

10 лет прошло со дня авиакатастрофы над Синайским полуостровом, в которой погибли девять псковичей

Самолет A321 российской компании «Когалымавиа», летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом 10 лет назад, 31 октября 2015 года. Среди 217 погибших пассажиров и семи членов экипажа были девять жителей Псковской области.

В авиакатастрофе погибли Ирина Витальева и ее дочь Алиса Витальева, планировавшие пожениться Андрей Горбатенко и его девушка Екатерина Кожемякина. Ирина Пикалева и ее дочь Екатерина Мурашова работали в областном управлении соцзащиты и решили вместе провести отпуск. 32-летняя девушка была участницей конкурса красоты среди замужних женщин – «Миссис Псков 2014». По иронии судьбы, одна из последних записей, оставленных ею в соцсетях, - значок самолета и трек Opium Project «Я знаю, что уже не вернусь». В числе жертв катастрофы — уроженец Красногородска Алексей Тихомиров и его жена, с которой они познакомились в Петербурге и жили последние два года до трагедии.

Не вернулись из того путешествия заместитель главы города Пскова Александр Копылов и его жена, руководитель кадровой службы Псковской городской Думы Елена Мельникова. Отпуск в Египте был его подарком жене на день рождения.

На том роковом рейсе также были жители Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской областей, четыре гражданина Украины и один – Республики Беларусь.

Эта трагедия стала крупнейшей в истории российской гражданской авиации по числу жертв.

Впоследствии специалисты установили, что причиной авиакатастрофы стал теракт — на борту самолета произошел подрыв самодельного взрывного устройства. По версии следствия, террористам удалось пронести взрывное устройство через охрану аэропорта. Ответственность за теракт взяла на себя Синайская ячейка Исламского Государства (запрещенная в России экстремистская организация). Египетская сторона признала эту трагедию терактом только в феврале 2016 года.