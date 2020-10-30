Общество

«Черный день» календаря

31 октября. «Черный день» календаря, который навсегда стал траурным для сотен российских семей. Ровно пять лет назад в этот день произошла авиакатастрофа на Синайском полуострове.

Воздушное судно Airbus A321-231 авиакомпании «Когалымавиа» должно было доставить из Египта в Санкт-Петербург возвращавшихся с отдыха туристов. Вылетев в 6.50 из Шарм-эш-Шейха, А321 начал набор заданной высоты, но уж через 23 минуты исчез с экранов радаров, связь с ним прервалась. Поисковые группы обнаружили то, что осталось от самолета, в центральной части Синайского полуострова, в районе города Аль-Ариш. Фюзеляж был полностью разрушен. Характер обломков и зона их разброса указывали на то, что разрушение авиалайнера произошло еще до его столкновения с землей.

В той катастрофе не выжил никто. Этот день стал последним для 217 пассажиров, в том числе 25 детей, и для 7 членов экипажа. Среди пассажиров того рокового рейса были и 9 жителей Псковской области.

Ирина Витальева и ее дочь Алиса Витальева (для 14-летней девочки это был первый и последний полет на самолете), Андрей Горбатенко и его девушка Екатерина Кожемякина (совсем скоро они планировали пожениться). Ирина Пикалева и ее дочь Екатерина Мурашова работали в областном управлении соцзащиты и решили вместе провести отпуск. 32-летняя девушка была участницей конкурса красоты среди замужних женщин – «Миссис Псков-2014». По иронии судьбы, одна из последних записей, оставленных ею в соцсетях, - значок самолета и трек Opium Project «Я знаю, что уже не вернусь». В числе жертв катастрофы — уроженец Красногородска Алексей Тихомиров и его жена, с которой они познакомились в Петербурге и жили последние два года до трагедии.

Не вернулись из того путешествия заместитель главы города Пскова Александр Копылов и его жена, руководитель кадровой службы Псковской городской Думы Елена Мельникова. Отпуск в Египте был его подарком Елене Михайловне на день рождения.

На том роковом рейсе также были жители Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской областей, 4 гражданина Украины и один – Республики Беларусь.

Эта трагедия стала крупнейшей в истории российской гражданской авиации по числу жертв.

Воздушное судно Airbus A321-231 было далеко не новым — его выпустили в 1997 году. С тех пор оно неоднократно передавалось в лизинг разным авиаперевозчикам, а с 2012 года лайнер принадлежал голландской компании AerCap и находился в лизинге у «Когалымавиа». Все технические проверки и обслуживание проводились в срок, а последняя еженедельная проверка была за 5 дней до трагедии. То есть вопросов к техническому состоянию самолета не возникало, так же как и к квалификации пилотов. Поэтому версия о неправильных действиях экипажа не рассматривалась в качестве основной причины трагедии.

Впоследствии специалистами было установлено, что причиной авиакатастрофы стал теракт — на борту самолета произошел подрыв самодельного взрывного устройства. По версии следствия, террористам удалось пронести взрывное устройство через охрану аэропорта. Ответственность за теракт взяла на себя Синайская ячейка ИГИЛ (запрещенная в России экстремистская организация). Египетская сторона признала эту трагедию терактом только в феврале 2016 года.

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Уже в ноябре 2015 года российские власти принимают решение полностью прервать авиасообщение с Египтом до того момента, пока ситуация в сфере авиабезопасности не будет нормализована. Оставшихся на тот момент российских туристов вывезли с территории страны. Прервали авиасообщение с египетским государством также Великобритания, Ирландия и Германия, а Франция, Нидерланды и Бельгия предупредили своих граждан о нежелательности полетов в Шарм-эль-Шейх.

Регулярные рейсы в Каир были восстановлены в апреле 2018 года, а египетские курорты по-прежнему остаются закрыты для чартеров из России. В МИД полагают, что возобновление полноформатного авиасообщения с Египтом - дело ближайшего времени. «Хотя конкретные сроки назвать трудно», - заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. Главный приоритет в решении этого вопроса для российской стороны - обеспечение безопасности граждан РФ.

«При этом исходим из того, что завершение египетской стороной расследования причин катастрофы, включая привлечение к ответственности виновных в совершении этого преступления, безусловно, способствовало бы усилиям по предотвращению подобных трагедий в будущем», - заключил он.

Расследование синайского теракта еще не завершено. Но с тех пор каждый год 31 октября в городах страны вспоминают жертв трагедии: проводят панихиды в храмах, акции памяти, возложение цветов. В октябре 2017 года в Санкт-Петербурге открыли памятник жертвам катастрофы над Синаем. «Сложенные крылья». Его установили на месте общего захоронения неопознанных останков погибших в крушении лайнера...