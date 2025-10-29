Общество

Андрей Маковский возмутился выбором школьных предметов для обновления оборудования

На 48-й сессии Псковского областного Собрания депутатов, состоявшейся 30 октября, руководитель фракции политической партии «Новые люди» Андрей Маковский поднял вопрос о выборе предметов для обновления материально-технической базы в рамках национального проекта «Молодежь и дети», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Андрей Маковский выразил сомнения в целесообразности выбора предметов «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) и «Технология» для первоочередного финансирования, отметив, что биология и химия также играют ключевую роль в подготовке будущих специалистов, особенно в области медицины.

«Почему выбрали ОБЖ и труд в рамках нацпроекта, а не биологию и химию? Если мы говорим о взращивании врачей, то важно химическое оборудование. Если оно будет не того качества, дети не научатся работать со спиртами и прочими важными вещами», — отметил Андрей Маковский.

В ответ на это заместитель министра образования Псковской области Татьяна Лозницкая пояснила, что проект предполагает поэтапное выделение средств.

«В этом году, в связи с изменениями программы «Основы безопасности и защиты Родины», принято решение обновить материальную базу. ОБЖ и «Технология» — это те предметы, программы которых подверглись изменениям. Министерство просвещения приняло решение выделить деньги на эти предметы. В следующем году средства будут направлены на ИЗО, музыку и кабинеты физики. Начинаем обновлять материальную базу и предметов научной и технической направленностей», — добавила Татьяна Лозницкая.