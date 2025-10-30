Общество

Антон Мороз обсудил с жителями дома №33 на Октябрьском проспекте создание ТОС

Депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз обсудил с жителями своего округа вопросы благоустройства и создания территориальных общественных самоуправлений. Очередная встреча депутата с избирателями состоялась 30 октября во дворе дома №33 на Октябрьском проспекте, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Антон Мороз на встрече отметил, что есть активные жители, заинтересованные в благоустройстве своей территории, которых нужно подвести к правильному оформлению документов для того, чтобы создать ТОС. Это позволит влиять на благоустройство за счет средств, которые выделяются городскими или региональным бюджетом благодаря губернатору Михаилу Ведерникову и главе Пскова Борису Елкину.

В первую очередь жители округа №3 обращались с проблемами состояния дорог, освещения территории, отсутствия детских площадок и спортивных комплексов. По итогам встречи было решено создать ТОС.

«Моя задача как депутата - продвигать эту историю на уровне городского хозяйства и мэрии города Пскова для того, чтобы ТОСы появлялись, чтобы они получали денежные средства на реализацию своих проектов», - сказал Антон Мороз.

За последний месяц было создано четыре ТОСа и, как отметил Антон Мороз, планируется создать ещё столько же.

